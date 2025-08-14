TOP E FLOP FIORENTINA: GUDMUNDSSON PREDICA NEL DESERTO. KEAN NON INCIDE

La Fiorentina è scesa in campo al Viola Park per l’amichevole contro la Japan University, questi i migliori e i peggiori dell’amichevole tra la squadra viola:

TOP

Gudmundsson: Non solo il gol su cui viene premiato dopo un bell’inserimento e dunque un movimento perfetto, il numero 10 viola è centrale nel gioco, va a prendersi la palla, cuce il gioco, lo sa leggere in entrambe le fasi, delizia il pubblico con tocchi di altissima qualità. Albert è il centro del gioco

De Gea: In una partita non brillante da parte della squadra di Pioli, il portiere spagnolo fa alcune importanti parate specialmente nel primo tempo ma soprattutto tiene alta l’attenzione della retroguardia, grida verso i difensori e cerca di tenere alto il livello

Dodò: Il terzino brasiliano cala fisicamente nel finale ma da una sua giocata nasce l’azione del gol di Gudmundsson, in generale la Fiorentina attacca quasi solo ed esclusivamente da destra proprio per la vivacità e la dirompenza di Dodò. Per la manovra viola il terzino è fondamentale e infatti ci si affida molto alle sue giocate. Gli è mancato solo il gol (arriva di testa ma era in fuorigioco)

FLOP

Kean: Il centravanti non riesce a incidere nemmeno contro la Japan University, sbaglia tanto, non è brillante e non è mai pericoloso. Indubbiamente la stagione deve ancora iniziare e le partite che contano sono altre, ma il precampionato non è stato molto positivo e la gara di questa sera ne è la conferma. Non era mai al posto giusto nel momento giusto

Gosens: Il terzino sinistro è indietro fisicamente e si vede. Non spinge come ci ha sempre abituato ed anche in fase difensiva è spesso in ritardo, vedi il secondo gol subito dove Robin si perde il marcatore giapponese

Pongracic: Il primo gol subito dalla Fiorentina è anche colpa sua perché il difensore croato sbaglia posizione e tempo di intervento andando a creare un buco. Ma non è l’unico errore della gara, non è preciso anche con la palla tra i piedi. Un passo indietro rispetto alle prestazioni molto positive in Inghilterra