PAGELLE FIORENTINA: BELTRAN FANTASMA, MANDRAGORA E CATALDI LENTI. COLPANI LA FA GROSSA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo al Franchi contro il Como

De Gea 6 Non può nulla sui gol subiti, evita il terzo gol con una grande parata al minuto 70

Dodò 5,5 Impreciso spesso con la palla tra i piedi, il gioco difensivo non lo valorizza, in difesa tiene, attacca poco come tutta la squadra

Pongracic 6,5 Uno dei migliori in campo, nel primo tempo è protagonista di almeno 2 interventi salva risultato. Esce bene anche palla al piede. Gioca con personalità e sicurezza

Ranieri 6,5 Gara positiva per il capitano viola che tiene bene la difesa, è attento e legge correttamente tutte le situazioni. Cerca di proporsi, come può, anche in fase offensiva

Gosens 5 Dopo pochi minuti spreca malamente il gol del vantaggio da pochissimi passi, è bravissimo nel fare il movimento giusto a tagliare la difesa avversaria ma cicca malamente il pallone quando era più facile sbagliare che segnare. Il resto della sua gara è discreta, prende il giallo perchè entra in netto ritardo sull'avversario, diffidato, salterà Verona

Mandragora 5 Anche lui è colpevole perchè sbaglia sul primo gol del Como, il centrocampista viola era in netto anticipo, si fa bruciare e prendere il tempo. Palla al piede gioca poco e male

Cataldi 5,5 Gioca un primo tempo di ordine, mezzo voto in meno perchè si fa bruciare da Diao in occasione del gol del vantaggio del Como

Folorunsho 6 Mezzo voto in meno perchè non si arrende, non è molto aiutato nè imbeccato, troppo spesso lasciato solo nell'uno contro uno, sempre raddoppiato. Cerca di prendersi quello che può

Fagioli 5,5 Inizia bene, poi perde la posizione, viene schierato trequartista ma non riesce a incidere. Nel secondo tempo Palladino lo abbassa ma la squadra non gira

Beltran 5 Nel primo tempo è schiacciato dagli avversari, fatica a trovare il guizzo e la giocata, sbaglia tanti tocchi. Nel secondo tempo viene schierato nel posto per cui è stato comprato, da centravanti: e in quella posizione sparisce completamente dal campo sbagliando tutto

Zaniolo 5,5 Pronti via spreca un'occasione non banale, ha la palla sul sinistro da buona posizione ma calcia troppo alto. Poteva prendere la porta. Per il resto cerca di gestire come può i palloni spalle alla porta, non è il suo e si vede

Gudmundsson SV Pochi minuti in campo, entra all'inizio del secondo tempo ma è costretto a uscire per infortunio dopo un colpo alla schiena

Colpani 5 Ha la responsabilità di aver perso la palla che poi ha portato al gol di Nico Paz, per il resto non si vede mai. Evanescente, un vero e proprio oggetto misterioso

Ndour 6 Esordio con la maglia della Fiorentina, in una partita indirizzata, cerca di farsi vedere come può

Parisi 6 Non riesce a dare molto ma entra in campo quando la partita è indirizzata

Richardson 6 Con coraggio e personalità cerca di trovare giocate per gli attaccanti