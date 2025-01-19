PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO ADLI, COLPANI UN FANTASMA. GUD, FOLO E KEAN I MIGLIORI

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo al Franchi per la sfida contro il Torino

De Gea 6 Nel primo tempo tocca una quantità elevatissima di palloni, parate pochissime e tutte abbastanza facili

Dodò 6 Spinge tanto e lo fa spesso nel modo giusto, mettendo nel mezzo diversi ottimi palloni non sempre sfruttati. In fase difensiva duella con coraggio

Comuzzo 5,5 Entra suo malgrado nel pasticcio che porta al gol del pareggio del Torino, suo il passaggio ad Adli che consegna il pareggio al Torino. Unica ombra della sua gara che comunque è stata positiva per duelli e attenzione

Ranieri 6 Guida in maniera buona la difesa e si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa

Gosens 6,5 Dopo un periodo di calo fisico sembra essere tornato il giocatore ammirato fino a dicembre. Attacca bene, difende con attenzione e tenacia, si propone con e senza palla

Adli 4,5 Si addormenta e regala il gol del vantaggio al Torino, errore imperdonabile. Lento, anche quando va alla conclusione lo fa con troppa sufficienza

Mandragora 5,5 Gioca sempre in maniera scolastica, mai un guizzo, sempre giocate semplici che portano a poco e nulla

Colpani 5 Mezzo voto in più perchè il gol arriva sugli sviluppi di un suo tiro in porta ma la sua gara non può essere all'altezza della situazione. Molle, spento, compassato, fatica a saltare il diretto avversario, mai pericoloso. Fischiatissimo al momento del cambio

Gudmundsson 6,5 Gioca una partita di grande personalità, nel primo tempo tira in porta più di tutti gli altri ma soprattutto si va sempre a prendere la palla e dialoga bene con i compagni. Il suo cambio non è stato gradito dallo stadio che ha fischiato la scelta di sostituirlo

Folorunsho 6,5 Esordio da titolare con la maglia della Fiorentina, gioca da esterno puro a sinistra, si fa notare grazie alla sua grande forza fisica, da un suo duello ne scaturisce il secondo giallo per Dembele. Moto perpetuo, spinge ed è pericoloso

Kean 7 Si muove tanto e bene, cercato spesso, si fa sempre trovare. Segna di testa mettendola al posto giusto nel modo giusto

Sottil 5,5 Entra per risolverla ma non dà nulla e si complica spesso la vita

Beltran 5,5 Cambio che dà poco e nulla ma non ha nemmeno grandi responsabilità

LE ULTIME DI MERCATO DELLA FIORENTINA CON PEDULLA

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