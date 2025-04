PAGELLE FIORENTINA: GOSENS PRECISO, BELTRAN DA ATTACCANTE. GUDMUNDSSON ILLUMINA

De Gea 6 Non preciso sulla respinta che porta al gol del Cagliari. Il pallone è centrale e Piccoli ne approfitta. Si fa perdonare al minuto 74 quando compie una grande parata su un tiro pericoloso di Viola

Pongracic 6 Per poco la sua partita non si macchia di un fallo da rigore che giustamente viene tolto. Il nazionale croato da terzo a destra sta trovando sempre di più le misure e si trova molto a suo agio. Emergono chiare non solo le qualità in marcatura ma anche quelle in fase di impostazione

Pablo Mari 5,5 Non gioca una partita negativa ma pesa l’errore quando si fa facilmente saltare da Piccoli per il gol dell’iniziale vantaggio sardo. In quell’occasione è troppo molle e disattento. Per il resto è un combattimento costante con Piccoli e il difensore se la cava

Ranieri 6,5 Gioca di attenzione, di astuzia, rischia in qualche circostanza ma ne esce sempre vincitore. Non è sempre stilisticamente bello da vedere ma è sempre terribilmente efficace

Dodò 7 Altra grande partita del terzino brasiliano che scappa quasi sempre al diretto avversario, è suo l’assist per il gol di Beltran con un cross preciso e fatto anche di prima intenzione. Soffre Luvumbo forse solo nei primi minuti, poi è in totale controllo. Nei minuti finali ruba un grande pallone in attacco e per poco non fa assist anche per Zaniolo

Fagioli 5,5 Qualche buona giocata in una partita sotto le sue possibilità. Non sta passando un periodo facile e si vede, non è brillante, non si diverte come qualche settimana fa. Adesso prima del calciatore c’è l’uomo, e non sono stati giorni facili per lui

Cataldi 6,5 Quando al minuto 75 in piena area di rigore stoppa la palla di petto per farla prendere a De Gea dimostra di avere lucidità e intelligenze. Ecco, proprio queste due il play della Fiorentina dimostra di averle per tutta la gara gestendo sempre la palla nel migliore dei modi

Mandragora 6,5 Nel primo tempo è colui che accende la luce del gioco viola: non solo l’assist per il gol di Gosens ma diverse giocate ad aprire il gioco e il campo ai compagni di squadra

Gosens 7 Il gol è un mix di intelligenza, precisione e inserimento. Perchè calciando in quel modo toglie tempo a spazio a portiere ed avversari, anche in fase difensiva è attento e lotta

Gudmundsson 7 Entrambi i gol segnati dalla Fiorentina portano anche la sua firma. Vero, non ha nè segnato e nè fatto assist ma sul gol di Gosens è fondamentale il suo movimento a tagliare il campo che libera il terzino sinistro. Sul secondo gol di Beltran invece, è l’islandese che fa nascere l’azione con un giocata individuale, prima di servire Dodò. Gud spesso va da solo e salta diversi avversari creando pericoli e scompiglio alla retroguardia sarda

Beltran 7 Il primo tempo si vede poco ma perchè lotta in continuazione con i difensori cagliaritani: lotte, botte, punizioni conquistate. Nel secondo tempo segna un gol fondamentale, e lo fa colpendo di testa in maniera precisa.

Parisi 5,5 Lotta con alterne fortune in difesa, anche in fase offensiva si vede poco

Richardson 6 Il suo ingresso regala fisicità e centimetri al centrocampo viola.