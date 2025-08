TOP E FLOP FIORENTINA: DODÒ SPINGE TANTO, PONGRACIC UN MURO, KEAN SI MANGIA UN GOL

La Fiorentina è scesa in campo in casa del Nottingham Forrest per l’amichevole. Stefano Pioli ha schierato il 3-4-1-2 con De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Questi i top e flop della squadra viola

TOP

Pongracic: Nelle prime amichevoli giocate non aveva giocato con i titolari, rispetto a Palladino adesso il nuovo tecnico Stefano Pioli lo schiera al centro della difesa a 3. Oggi il croato per la prima volta è stato schierato con la squadra più forte ed ha fatto un figurone, sia in fase difensiva e sia in fase di impostazione con diverse incursioni palla al piede che non sono stati mai banali o sbagliate. Ma ciò che ha rubato l’occhio è stato proprio la sua brillantezza in fase difensiva

Dodò: Il terzino brasiliano ogni volta che attaccava creava un pericolo e metteva in difficoltà la difesa inglese, ottimi diversi scambi sia sulla catena di destra che con Gudmundsson e Kean, creando anche alcune occasioni. Sfiora il gol con un pallonetto, sfortunato ha colpito la traversa

Fagioli: Il centrocampista si sta prendendo la squadra in mano, centrale nel gioco viola, va a prendersi la palla e la gestisce sempre nel modo migliore, accarezzandolo con grande qualità. Dirige bene il gioco viola, spesso proprio mettendo sotto scacco la squadra inglese

FLOP

Kean: Il centravanti viola si è dato un gran da fare ma ha avuto sui piedi la grande occasione per portare in vantaggio la Fiorentina ma a tu per tu con il portiere ha sbagliato e si è fatto parare un tiro abbastanza debole dal portiere. Manca di un po di freddezza e brillantezza, ma è normale ad agosto

Gosens: Il terzino sinistro tedesco soffre il diretto avversario e si vede poco in fase offensiva, nulla di preoccupante e nessun errore grave commesso, semplicemente Robin ci ha abituato ad un altro tipo di prestazione. Ma è solo calcio d’agosto

Ndour: Alterna ottime giocate a qualche errore di troppo in fase di impostazione e difensiva ma il giocatore sembra iniziare ad entrare nei meccanismi, può e deve migliorare perchè ha tutte le qualità per farlo