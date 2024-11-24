PAGELLE FIORENTINA: ADLÌ DIPINGE, KEAN SEGNA. DE GEA MOSTRUOSO CON LA DOPPIA PARATA

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro il Como

De Gea 7,5 Attento su Cutrone che lo costringe alla prima parata della partita, qualche indecisione nella gestione della palla dovuta anche ad una errata comunicazione di reparto. Al minuto 59 compie una triplice grande parata che salva il risultato, un miracolo dopo l'altro in cui dimostra riflessi, sangue freddo, posizione, paura di niente. Gigantesco

Dodò 6,5 Ogni sua avanzata è un costante pericolo per gli avversari, crossa bene, dribbla, si fa sempre trovare. E lo fa sempre con grande classe ed eleganza. Unico errore al minuto 63 quando pecca di superficialità e dopo un grande recupero con un tacco regala la palla all'avversario.

Comuzzo 7 Non perde un duello, salta in testa a Cutrone ripetutamente togliendoli sempre tempo e spazio. Non si fa mai superare ed è sempre attento nel saper leggere ogni situazione

Ranieri 6,5 Non è precipitoso nella gestione della palla, rispetto al suo compagno di reparto va meno a duello nell'uno contro uno ma lavora bene sulle marcature preventive

Gosens 6 Gara solida, l'ennesima, per il terzino tedesco che attacca il giusto (ma sempre in maniera corretta) ma soprattutto non si fa mai sorprendere in fase difensiva. Leader

Cataldi 6 La sua presenza è importante per gli equilibri e per il palleggio della squadra, dà ordine alla manovra ed è sempre un punto riferimento per i compagni anche se non fa niente di particolarmente eccezionale.

Adli 7,5 Inizia la sua gara facendo impazzire Nico Paz che per fermarlo è costretto ad abbatterlo, segna un gol con tiro preciso e potente. La sua gara è un pieno di dribbling riusciti, duelli vinti e tanta tanta incisività

Bove 5,5 Non gioca una partita brillantissima, nel primo tempo sbaglia tanto, probabilmente non trova la giusta posizione sulla sinistra e perde diversi palloni e duelli. Con l'uscita di Cataldi si sposta nel mezzo ed è più ordinato

Beltran 6,5 Mezzo voto in più perchè l'argentino ha fatto l'assist per il gol di Adli, una sponda intelligente e preziosa. Per il resto gioca una gara di lotta e lavoro anche difensivo. Forse sarebbe dovuto essere leggermente meglio in qualche ripartenza

Colpani 5,5 Mai pericoloso, non cerca quasi mai la giocata e quando ci prova non la trova mai. Scolastico, ma non basta. Può e deve fare di più

Kean 7 Fino al gol aveva avuto diverse occasioni ma non era mai riuscito a concludere al meglio e aveva sciupato più di una buona occasione. Poi probabilmente nell'occasione più complicata fa un gol bello e dannatamente prezioso. Bomber

Sottil 6,5 Entra e sbaglia solo quando provoca una punizione facendo fallo ad un avversario che era lontano dalla porta e soprattutto di spalle. Poi inizia a puntare ripetutamente i suoi diretti avversari e da un cross arriva l'assist per il secondo gol di Kean

Quarta 6 Entra e si va a posizionare terzo difensore a destra aggiungendo certezze al reparto

Ikonè 5.5 Con una buona serpentina va vicino al gol anche se non è preciso. Al minuto 83 tutto solo con Kean, decide di tirare in porta e di non servire il centravanti viola e spreca una grande opportunità

LA SITUAZIONE GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-non-convocato-per-como-corriere-dello-sport-forma-di-prudenza-la-verifica-giovedi/278001/