Gudmundsson non convocato per Como. Corriere dello Sport: “Forma di prudenza, la verifica giovedì”

Gudmundsson out anche contro il Como

Albert Gudmundsson out anche contro il Como. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha spiegato il motivo: "Gudmundsson è sì tornato ad allenarsi in gruppo (venerdì), ma gli è stata risparmiata la trasferta sul Lago per una naturale forma di prudenza rimandando la verifica generale anti-Inter a giovedì e al Pafos in Conference League".

Adesso ci sarà da capire se l'ex Genoa tornerà dal primo minuto o a gara in corso, in una sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi che può valere davvero tanto.

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