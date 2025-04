PAGELLE FIORENTINA: DE GEA STREPITOSO, DODÒ DEVASTANTE. PABLO MARI SBAGLIA TUTTO

De Gea 8 Nel primo tempo è quasi spettatore della gara, l’unico tiro vero che subisce è il gol di Abraham su cui però non ha colpe. Nel secondo tempo subito una grande parata al minuto 51 su colpo di testa ravvicinato, al minuto 54 è semplicemente pazzesca la doppia parata prima su Reijnders e poi prende anche il tiro di Pulisic praticamente a botta sicura. Al minuto 73 altra strepitosa parata su Theo Hernandez. Su Gimenez lanciato solo a rete, decide di uscire e lo stoppa con i piedi

Pongracic 5,5 Non è brillantissimo, non riesce a tenere le giuste distanze. Soffre troppo la velocità degli interpreti offensivi del Milan, Palladino se ne accorge e lo cambia a metà secondo tempo

Pablo Mari 5 Si perde Abraham che segna il primo gol, fa un buco sul pareggio di Jovic. Dopo due partite molto positive oggi gioca una partita nettamente sottotono regalando di fatto spazi e gol agli avversari. Sbaglia le letture e dirige male il reparto

Ranieri 6 Segna un gol bellissimo che però viene annullato per il fallo di Parisi. Il primo tempo è molto attento, nel secondo tempo, insieme con tutto il reparto, sbaglia i movimenti di gruppo ma è l’unico dei centrali che si salva grazie a diversi interventi difensivi come quello in pieno recupero su Leao lanciato a rete

Dodò 7,5 Partita di dominio assoluto sulla fascia destra: corre tantissimo, salta il diretto avversario in tutti i modi possibili, firma l’assist per il gol di Kean con un servizio perfetto. Ogni giocata è anche bella da vedere perchè il terzino delizia con tocchi degni di un giocatore brasiliano. Al minuto 82 grande assist per Kean che spreca. Il suo gol è una meraviglia assoluta, peccato per il fuorigioco

Fagioli 6,5 Mezzo voto in meno per qualche pallone perso di troppo nel primo tempo ma la qualità di questo ragazzo è altissima. Alza nettamente il livello del gioco, dà imprevedibilità. Quando è in possesso della sfera, può sempre nascere una giocata interessante e questo lo sanno anche i suoi compagni che si muovono di conseguenza. Gli avversari non gli stanno dietro facilmente

Cataldi 6 Alcune buone giocate, ma anche qualche errore come quando ad inizio ripresa Jovic gli prende nettamente il tempo e il Milan riparte in contropiede. La sua qualità è quella che si mette sempre al posto giusto nel momento giusto, dando sempre una possibile uscita ai compagni e detta i passaggi. La sua uscita dal campo ha fatto perdere le misure alla squadra

Mandragora 6 Conferma il suo buon stato di forma, accompagna bene le avanzate offensive, dialoga bene con i compagni, potrebbe calciare in un paio di occasioni ma non trova mai la giusta misura

Parisi 6 Vivace, ha il tempo e lo spazio per puntare in velocità l’avversario e lo fa spesso, commette il fallo che toglie il gol a Ranieri, peccato. Quando viene chiamato in causa risponde sempre in maniera discreta anche se non riesce mai a trovare gli spazi giusti per essere davvero pericoloso

Gudmundsson 6,5 Il primo gol della Fiorentina porta praticamente la sua firma anche se il gol verrà segnato come autorete. L’islandese salta la difesa del Milan e supera anche Maignan con una giocata da vero numero 10. Il resto della sua gara è un girare in cerca della sfera, ricuce bene il gioco

Kean 7 Gioca solo contro un reparto intero, portandolo a spasso molto spesso con la sua lotta ed i suoi movimenti. Segna un gol che sembra facile, ma lui è al posto giusto nel momento giusto e conclude perfettamente. Sul punteggio di 2-2, si invola da solo davanti a Maignan che fa una parata miracolosa. Non nessun pallone che gli viene dato. Cicca malamente il pallone di testa al minuto 82, commettendo un errore non da lui. Grande tiro al minuto 85 ma Maignan si ripete con un’altra grande parata

Ndour 5,5 Entra al posto di Catadi e si va a posizionare quasi da trequartista ma non gestisce bene i palloni che riceve

Beltran 6 Entra al posto di Gudmundsson e subito si fa notare con una bella giocata in piena area di rigore rossonera: con un tocco supera il diretto marcatore ma poi non riesce a concludere in maniera vincente

Folorunsho 6 Gioca esterno sinistro al posto di Parisi, corre e lotta. Dà il suo contributo

Comuzzo 6 Sarà un caso ma dal suo ingresso in campo la difesa ha ritrovato distanze e ordine