PAGELLE FIORENTINA: PARISI REGALA UN RIGORE, MANDRAGORA DORME, GOSENS AL POSTO GIUSTO

De Gea 6 Sul gol di Leao non è perfetto anche se la palla gli rimbalza male, si rifà subito alla grande con una parata super su Gimenez

Pongracic 5,5 Nel primo tempo sbagli tanto, anche appoggi molto semplici e mette in serio pericolo la retroguardia viola, nel secondo tempo cancella questi errori ed è molto più attento dei duelli, con Leao è una battaglia che dura tutta la partita e spesso la vince proprio il croat

Pablo Mari 5,5 Poco lavoro per lui ma la gestione dei palloni non è sempre perfetta ed a volte si fa sorprendere dal suo avversario che gli ruba tempo e spazio

Ranieri 6 Della difesa è il meno peggio, non si fa mai superare e tiene alta la soglia di attenzione della retroguardia. Si potrebbe risparmiare qualche sceneggiata di troppo ma anche questo fa parte di lui

Dodò 6 Nel primo tempo è il giocatore della Fiorentina su cui si base la manovra viola, cerca sempre di puntare l’avversario oppure di andare verso il centro del campo per creare superiorità numerica. Nel secondo tempo non attacca più perchè la squadra decide di non farlo e si limita al compitino difensivo

Nicolussi Caviglia 5,5 Ad un certo punto un lampo d’orgoglio che lo porta a tirare in porta all’inizio del secondo tempo ed è una notizia per la squadra viola. Per il resto poco e nulla, svolge il compito senza infamia e senza lode

Mandragora 5 Il gol di Leao è un suo grande errore, non marca bene il portoghese, gli lascia il destro ed è troppo distante. In fase di impostazione è sempre troppo elementare, mai un giocata illuminante o che apre campo e avversari

Gosens 6,5 Ha il merito di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, e questo non è mai banale, anche se il rimpallo è fortunoso. Cerca di accompagnare l’azione quando è possibile e lo fa discretamente

Fazzini 5,5 Molto meglio il primo tempo del secondo, è veloce e rapido nel portar palla, nel dialogare con i compagni, penalizzato, esattamente come il resto dei compagni, da una manovra offensiva poco organizzata, si trova spesso solo contro 3/4 avversari. Nel secondo tempo perdere diversi palloni, ma sempre perchè si trova sempre accerchiato da maglie gialle

Fagioli 6 Inizia bene la sua partita, è vivace, nel vivo del gioco, tocca tanti palloni. Cala con il passare dei minuti, ma vale lo stesso discorso di Fazzini, si ritrova spesso da solo e con una manovra intorno che non funziona e che gira a rilento

Kean 5 Recuperato in extremis, non sembra essere limitato da alcun dolore o risentimento fisico, il problema è che sbaglia tantissimo, anche se riceve zero palloni che possono trasformarsi in gol o occasioni da rete. Questo certamente non è colpa sua, ma in questa gara sbaglia anche tanti appoggi e passaggi

Parisi 4,5 Il primo pallone giocato è positivo, salta diversi avversari e costringe Tomori al fallo da ammonizione. Poi fa una sciocchezza clamorosa e mette la mano in faccia a Gimenez in maniera totalmente inopportuna e fuori luogo regalando il rigore al Milan

Gudmundsson 5,5 Entra quando la squadra decide di non giocare mai (e per questo arrivano i pericoli avversari), si vede poco, ma è la squadra che non mostra idee e lui, cosi come gli altri giocatori d’attacco, ne paga le conseguenze