PAGELLE FIORENTINA: DE GEA EVITA L'IMBARCATA, FAGIOLI FA CALCIO, PERLA DI GUDMUNDSSON

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Maradona contro il Napoli

De Gea 7 Se non fosse per la respinta centrale sul primo gol del Napoli, sarebbe stata una partita da 9 in pagella perchè nel primo tempo compie almeno 3 parate salve risultato a botta praticamente sicura. Se il primo tempo non finisce tanto a poco, il merito è solo suo. Altre due grandi parate nel secondo tempo, al minuto 91 salva il risultato su Simeone da solo davanti a lui

Comuzzo 5,5 Partita tosta per lui contro grandi avversari, alterna degli errori a buone letture e chiusure, non perdendo mai la calma. Comunque, considerata la sua età (classe 2005) dimostra di avere personalità e stoffa

Pablo Mari 5,5 Seconda partita da titolare per l'ex difensore del Monza, rispetto alla gara contro il Lecce questa volta è più molle, non è sempre ben posizionato e perde diversi duelli

Ranieri 5,5 Inizia con grande personalità la sua partita ma perde qualche duello di troppo, Politano spesso lo mette in difficoltà. Palladino intuisce la sua difficoltà nei duelli e lo toglie a inizio secondo tempo

Dodò 5,5 Il primo tempo è negativo, perde sempre il duello in fase difensiva con Spinazzola e in fase offensiva si vede poco e nulla. Il secondo tempo è nettamente migliore, legge bene tutte le giocate, supera spesso Spinazzola e in difesa non soffre più. Effettua qualche buon cross non sfruttato

Ndour 5,5 Naviga in mezzo al campo in cerca di una posizione corretta, non sempre la trova, nel primo tempo si vede poco e nulla. Nel secondo tempo ha la possibilità in un paio di occasioni di andare avanti palla al piede ma non incide come dovrebbe

Cataldi 6 Sta bene fisicamente dopo un periodo complicato, gestisce bene la palla, va anche spesso in ripiegamento e si fa vedere sempre. Attento, dinamico, gioca una buona partita

Fagioli 6,5 Vederlo giocare è un piacere solo da come tocca la palla, nel primo tempo serve un cioccolatino a Gudmundsson in piena area ma ogni sua azione è un potenziale pericolo. Palloni mai banali, non si nasconde, si propone sempre, trova bene i compagni

Parisi 6 Partita coraggiosa del terzino sinistro chiamato a giocare a tutta fascia, gioca con coraggio e non si risparmia. Ripiega, si sacrifica e si propone come può

Gudmundsson 7 Il primo tempo è complicato per lui, la Fiorentina gioca solo palla lunga e dunque lui non trova spazi. Nel secondo tempo va a prendersi sempre la palla, dialoga bene con i compagni, gioca con grande qualità e trova un grande gol dalla distanza con una traiettoria di qualità

Kean 6,5 Lasciato da solo in avanti, la ricetta è la palla lunga a cercarlo ma lotta e gioca contro 3 difensori del Napoli che lo marcano e lo raddoppiano sempre. Nonostante questo non si abbatte mai, lotta sempre con furore, prende spazi e metri anche dove non ci sono. Bellissimo l'assist per Gudmundsson

Pongracic 5 Entra appena in tempo per perdersi Raspadori che segna il secondo gol azzurro, diversi palloni persi in uscita. Non è entrato bene

Gosens 5,5 Entra e sbaglia il passaggio che spalanca le porti al Napoli per l'azione del 2-0, essendo un passaggio sbagliato a centrocampo, non può essere cosi grave e determinante, ma l'errore c'è e pesa nell'economia dell'azione