PAGELLE: IL MIGLIOR PICCOLI DELLA STAGIONE, CHRISTENSEN UN MURO. COMUZZO HORROR

Le Pagelle dell'ultima partita stagionale tra Fiorentina e Atalanta

CHRISTENSEN 7: Subito una bella parata su Samardzic da fuori, replica pochi minuti dopo. Tanti interventi in una partita in cui non sbaglia nulla. Non può nulla sul gol, esce tra gli applausi

DODO 5.5: Sprinta bene sulla fascia, mette tanti cross ma pochi sono pericolosi. Spreca una grande chance a inizio secondo tempo

COMUZZO 5: Un po' spesso passivo, lascia tanta libertà agli attaccanti bergamaschi di giocare e soprattutto in difficoltà con il pallone tra i piedi. Sul gol del pareggio perde Scamacca e poi se la butta dentro da solo

RUGANI 5.5: Non commette grandi errori, ma anche lui è poco cattivo. Spreca anche l'occasione per segnare

GOSENS 5.5: Fin dal primo minuto fatica a contenere Bellanova che da quella parte sfonda sempre, come in tutta la stagione è in affanno fisicamente

MANDRAGORA 5.5: Nel primo tempo la Fiorentina fa fatica a uscire dal proprio centrocampo e lui è il regista della squadra. Si vede poco ma sfiora un eurogol su punizione

FABBIAN 5: Poco utile. Non si vede mai in fase di palleggio perchè si inserisce sempre alle spalle di Piccoli ma non la prende mai. In difesa non dà molto sostegno, si fa fatica a capire il suo apporto

BRESCIANINI 7: Si dà da fare e ci mette tanto dinamismo. Prezioso nell'assist su Piccoli, non fa grandi giocate ma fa movimenti e giocate utili.

HARRISON 6.5: Dà tutto, gioca sempre bene la palla e ne recupera diversi. Non è un fenomeno ma è uno su cui può fare affidamento

PICCOLI 7: Più presente del solito, vince diversi duelli con Hien e regge diversi palloni. Bellissimo il movimento sul gol con la finta su Ahanor con il primo controllo, poi Sportiello gli dà una mano a segnare.

GUDMUNDSSON 6:Si muove tanto e tocca bene anche diversi palloni, mette in mostra qualche bel dribbling. Esce tra i fischi

NDOUR 6: Entra al 66esimo e si vede poco

PONGRACIC 6: Entra al 66esimo, non fa gravi errori

SOLOMON 6: Entra al 74esimo ma ha pochi palloni

BALBO 5: Entra al 74esimo e pronti via perde l'uomo che fa l'assist per il gol