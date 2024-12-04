PAGELLE FIORENTINA: QUARTA E BELTRAN FANNO MALE. KEAN SEGNA MA SBAGLIA IL RIGORE

Terracciano 5.5 Sul gol subito probabilmente cade troppo in ritardo ma non ha responsabilità, bella parata a metà secondo tempo su un bel tiro di Esposito, anche se centrale. Non para nemmeno un rigor...

Terracciano 5.5 Sul gol subito probabilmente cade troppo in ritardo ma non ha responsabilità, bella parata a metà secondo tempo su un bel tiro di Esposito, anche se centrale. Non para nemmeno un rigore

Dodò 6,5 Altra gara enorme del terzino brasiliano che corre, dribbla, supera avversari in tutti i modi possibili. Serve anche due assist ottimi che però non vengono sfruttati

Comuzzo 6 Non è brillante su Esposito che nell'unica occasione in cui gli scappa via, segna. Per il resto gioca una buona partita fatta di attenzione e letture corrette, bravo e coraggioso anche palla al piede

Ranieri 6 Pratico, bravo anche nel gestire alcune situazioni extra come quando calma Sottil che si stava lamentando contro Terracciano per un rinvio ritardato. Fa qualche errore di troppo di testa. Sbaglia il rigore

Gosens 6 Gara di tanta personalità, commette qualche errore tecnico ma nel complesso gioca una partita fatta di corsa e recuperi

Quarta 5 La prima a centrocampo contro un avversario degno di questo nome (non ce ne vogliano gli amici ciprioti) va male. L'argentino sembra non avere i tempi e il passo per stare a centrocampo, non è veloce nella giocata e infatti da un suo errore arriva il primo gol dell'Empoli. Ma è spesso fuori dal gioco e spesso lo rallenta

Cataldi 5.5 Il primo tempo è nettamente migliore del secondo, in cui probabilmente cala fisicamente. Si fa dare sempre la palla e la gestisce bene. Con il passare del tempo perde qualcosa e lo superano troppo facilmente, come in occasione del 2-2

Colpani 5 Una partita che è fotocopia del suo inizio di stagione (Lecce escluso). L'esterno che viene da Monza non è mai pericoloso, non salta mai il diretto avversario, non serve assist, non impensierisce nessuno. Tutte giocate banali e fine a loro stesse. Lo capisce anche Palladino che lo toglie dopo 5 minuti del secondo tempo

Beltran 5 Tanti errori tecnici, non tira mai in porta anche quando ne ha la possibilità. Però, a suo favore, ha che si trova sempre nel vivo dell'azione e fa i movimenti giusti, con grande coraggio, sbaglia sempre qualcosa però. Impreciso

Sottil 6,5 Giocatore vivo, segna un gol (con l'aiuto della deviazione di Gosens), la sua pecca è che molto spesso tocca troppe volte il pallone e perde spesso il tempo giusto

Kean 6,5 Ha 3 grandi occasioni, segna una volta, prende una traversa da 0 metri e nell'ultima occasione la palla viene fermata sulla linea. Si conferma un centravanti che si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Calcia alto il rigore

Richardson 6,5 Entra bene, dà le giuste distanze al reparto e tocca tanti palloni

Ikonè 6,5 Mezzo voto in più perchè rispetto a Colpani migliora nettamente la situazione sulla fascia destra, fa delle bellissime giocate ma si perde sempre nella finalizzazione finale

Gudmundsson 6,5 Torna in campo e lo fa a modo suo, con diversi dribbling e giocate che fanno prendere i gialli agli avversari. Segna il rigore

LE PAROLE DI FERRARI SULLO STATO DI SALUTE ATTUALE DI BOVE

https://www.labaroviola.com/ferrari-annuncia-bove-non-e-piu-in-terapia-intensiva-sta-bene-adesso-pazienza-e-rispetto-per-lui/279544/