PAGELLE FIORENTINA: QUARTA E BELTRAN FANNO MALE. KEAN SEGNA MA SBAGLIA IL RIGORE
Terracciano 5.5 Sul gol subito probabilmente cade troppo in ritardo ma non ha responsabilità, bella parata a metà secondo tempo su un bel tiro di Esposito, anche se centrale. Non para nemmeno un rigor...
Terracciano 5.5 Sul gol subito probabilmente cade troppo in ritardo ma non ha responsabilità, bella parata a metà secondo tempo su un bel tiro di Esposito, anche se centrale. Non para nemmeno un rigore
Dodò 6,5 Altra gara enorme del terzino brasiliano che corre, dribbla, supera avversari in tutti i modi possibili. Serve anche due assist ottimi che però non vengono sfruttati
Comuzzo 6 Non è brillante su Esposito che nell'unica occasione in cui gli scappa via, segna. Per il resto gioca una buona partita fatta di attenzione e letture corrette, bravo e coraggioso anche palla al piede
Ranieri 6 Pratico, bravo anche nel gestire alcune situazioni extra come quando calma Sottil che si stava lamentando contro Terracciano per un rinvio ritardato. Fa qualche errore di troppo di testa. Sbaglia il rigore
Gosens 6 Gara di tanta personalità, commette qualche errore tecnico ma nel complesso gioca una partita fatta di corsa e recuperi
Quarta 5 La prima a centrocampo contro un avversario degno di questo nome (non ce ne vogliano gli amici ciprioti) va male. L'argentino sembra non avere i tempi e il passo per stare a centrocampo, non è veloce nella giocata e infatti da un suo errore arriva il primo gol dell'Empoli. Ma è spesso fuori dal gioco e spesso lo rallenta
Cataldi 5.5 Il primo tempo è nettamente migliore del secondo, in cui probabilmente cala fisicamente. Si fa dare sempre la palla e la gestisce bene. Con il passare del tempo perde qualcosa e lo superano troppo facilmente, come in occasione del 2-2
Colpani 5 Una partita che è fotocopia del suo inizio di stagione (Lecce escluso). L'esterno che viene da Monza non è mai pericoloso, non salta mai il diretto avversario, non serve assist, non impensierisce nessuno. Tutte giocate banali e fine a loro stesse. Lo capisce anche Palladino che lo toglie dopo 5 minuti del secondo tempo
Beltran 5 Tanti errori tecnici, non tira mai in porta anche quando ne ha la possibilità. Però, a suo favore, ha che si trova sempre nel vivo dell'azione e fa i movimenti giusti, con grande coraggio, sbaglia sempre qualcosa però. Impreciso
Sottil 6,5 Giocatore vivo, segna un gol (con l'aiuto della deviazione di Gosens), la sua pecca è che molto spesso tocca troppe volte il pallone e perde spesso il tempo giusto
Kean 6,5 Ha 3 grandi occasioni, segna una volta, prende una traversa da 0 metri e nell'ultima occasione la palla viene fermata sulla linea. Si conferma un centravanti che si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Calcia alto il rigore
Richardson 6,5 Entra bene, dà le giuste distanze al reparto e tocca tanti palloni
Ikonè 6,5 Mezzo voto in più perchè rispetto a Colpani migliora nettamente la situazione sulla fascia destra, fa delle bellissime giocate ma si perde sempre nella finalizzazione finale
Gudmundsson 6,5 Torna in campo e lo fa a modo suo, con diversi dribbling e giocate che fanno prendere i gialli agli avversari. Segna il rigore
LE PAROLE DI FERRARI SULLO STATO DI SALUTE ATTUALE DI BOVE
https://www.labaroviola.com/ferrari-annuncia-bove-non-e-piu-in-terapia-intensiva-sta-bene-adesso-pazienza-e-rispetto-per-lui/279544/