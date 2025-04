PAGELLE FIORENTINA: DODÒ IL MIGLIORE, KEAN SI MANGIA UN GOL. BELTRAN ENTRA MALE

De Gea 6,5 Pronti via ed è costretto a compiere la prima grande parata, il colpo di testa è centrale ma lui si fa trovare pronto. Non è l’unica parata importante che fa. Ad inizio secondo tempo è miracoloso di piede, l’arbitro successivamente fischia fuorigioco per il Parma che comunque sarebbe stato tutto da confermare

Pongracic 6 Gara difficile per il nazionale croato perchè, giocando con la difesa alta, è spesso costretto a correre all’indietro per rincorrere gli avversari ma comunque se la cava bene soffrendo solo nei primi minuti. Bene quando esce palla al piede

Pablo Mari 5,5 Aveva fatto benissimo contro Juventus e Atalanta, male contro il Milan e contro il Parma continua sul trend di San Siro, si lascia scappare spesso il diretto marcatore, buona qualche uscita palla al piede

Ranieri 6 Buona gara del capitano della Fiorentina, non si fa sorprendere, sempre attento, tiene bene le distanze. Accompagna spesso l’azione offensiva ma non viene mai premiato

Dodò 7 Il primo tempo è il manifesto della sua classe. Fa prendere 2 ammonizioni ai diretti avversari che sono costretti ad abbatterlo per fermarlo, salta costantemente il suo diretto marcatore e quando lo fa, il brasiliano lo fa in grande stile come quando delizia il pubblico con una rouleta. Crossa anche bene ma non c’è nessuno che ne approfitta. Bravo anche in fase di copertura.

Mandragora 5,5 Un passo indietro rispetto alle ultime brillanti partite. Non è spesso preciso, cerca spesso Kean, è suo l’assist per la grande occasione del bomber, ma è l’unica bella giocata della sua partita. Una gara fatta di poch

Cataldi 5,5 Non è brillante, sbaglia qualche passaggio di troppo. Nel primo tempo migliora ma gioca la sua solita gara di ordine e precisione

Fagioli 6 Gioca una gara in crescendo, parte piano ma con il passare dei minuti entra in partita come ci ha abituato, tanti tocchi di alta scuola, l’impressione è che non trovi il giusto dialogo con i compagni. Esce a metà secondo tempo, probabilmente aveva ancora tanto da dare

Parisi 5,5 Non spinge molto nel primo tempo, non riesce a essere pulito nelle sue giocate e non supera mai il diretto marcatore. Nel secondo tempo migliora nel dialogo con i compagni ma non è mai incisivo

Gudmundsson 6 Cerca di trovare un guizzo e una giocata ma l’atteggiamento della squadra non lo aiuta, spesso è solo ed è accerchiato dai giocatori del Parma. Costretto spesso ad andare a prendersi la palla in difesa per iniziare l’azione. Segno che la voglia non manca, il gioco offensivo non è all’altezza e ne paga le spese l’islandese. Gioca spesso di prima e in costruzione dà velocità alla manovra

Kean 5,5 Ad inizio secondo tempo ha sui piedi la palla del vantaggio ma la sbaglia, questo gli costa mezzo voto. Dalla sua ha l’attenuante che gioca sempre solo contro l’intera difesa parmense

Beltran 5,5 Solita gara dell’argentino degli ultimi mesi. Non è mai pericoloso, non entra in partita

Richardson 6 Trova il gol ma è in fuorigioco, cerca anche la giocata sopraffina, è sul pezzo

Adli 6 Entra ed tocca una quantità enorme di palloni e anche se non è sempre stilisticamente bello da vedere, è efficace perchè dai suoi piedi nasce qualche buona azione

Folorunsho 6 Schierato largo a sinistra, non è il suo ruolo ma comunque ci mette corsa e gamba