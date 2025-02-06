PAGELLE FIORENTINA: KEAN LETALE, RANIERI MONUMENTALE. COMUZZO GIGANTE, DODÒ ASSIST

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nella grande vittoria per 3-0 contro l'Inter

De Gea 6,5 Non compie grandi parate ma è sempre al posto giusto nel momento giusto, come al minuto 86 dove non si fa ingannare da Arnautovic

Comuzzo 7,5 Gioca da terzo di difesa, in fase offensiva si posizione da terzino destro. La sua prova è gigantesca, enorme. Non perde un duello, non ha paura di nessuno, sa leggere le situazioni. Contro chiunque, in qualsiasi modo. Un grande abbraccio a chi lo avrebbe venduto a gennaio

Pongracic 7 In una difesa anomala a 3, si posizione al centro e la guida bene, con sicurezza. Alla terza gara da titolare, si è ritagliato il suo spazio in squadra. Finalmente

Ranieri 8 Segna un gol fondamentale, che abbatte psicologicamente l'Inter ed apre le porte alla vittoria viola. Bravo ad arrivare sulla palla in corsa, viene da dietro e cosi confonde il suo marcatore. Ma la grande partita la fa in fase difensiva, dove anticipa sempre ed è un vero e proprio muro

Gosens 7 Deve combattere contro Dumfries, che è un grande avversario, ma il terzino tedesco combatte con astuzia e forza, non perdendo mai senso della posizione e distanze, oltre che duelli

Dodò 7,5 L'unico neo della sua gara è la grande occasione mancata nel corso del primo tempo dove si libera bene ma conclude allargando troppo il tiro. Nel secondo tempo si fa perdonare servendo due grandi assist per Kean, il primo è vincente e porta al 2-0, il secondo ci va vicino. Difende con senso della posizione e velocità

Richardson 7 Nel primo tempo è ordinato, forse anche troppo con il pubblico che gli chiede più velocità di esecuzione. Nel secondo tempo migliora e il secondo gol viola nasce dai suoi piedi. Bravo anche nell'ultima fase

Mandragora 7 Lavora bene da schermo davanti la difesa, non ha altri compiti ma deve chiudere spazi e linee di passaggio, lo fa benissimo.

Parisi 7 Gioca da ala sinistra, svincolato da troppi compiti difensivi, in fase offensiva lavora benissimo, è il suo il grande assist per Kean che nel primo tempo spreca clamorosamente. Si sacrifica bene anche in fase difensiva facendo lavora di schermo e coperture preventive che funzionano

Beltran 7 Gioca una gara intelligentissima, si posiziona alle spalle di Kean e corre davanti quando si attacca e indietro quando si difende. Quando al minuto 81 va a proteggere una palla in area di rigore dimostra la grandezza della sua partita

Kean 8,5 Tiene da solo il reparto offensivo, ogni pallone che va dalle sue parti è un pallone recuperato e mai sprecato. Si mangia un grande gol nel primo tempo, si fa perdonare nel secondo. Solo contro 3 difensori dell'Inter, non perde mai un duello e li impegna sempre, in ogni modo. Il terzo gol manda tutti in paradiso

IL RETROSCENA DALL'INGHILTERRA

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