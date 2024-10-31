PAGELLE FIORENTINA: GOSENS MAGISTRALE, DE GEA MIRACOLOSO. BELTRAN FA SEGNARE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Marassi contro il Genoa

De Gea 7,5 Attento e ben posizionato in ogni circostanza. Fa una bella parata nel secondo tempo e si fa trovare pronto. Ma la magia arriva al 90' quando toglie letteralmente dall'incrocio dei pali

Dodò 6 La prima partita normale dopo una serie di prestazioni di altissimo livello. Regala qualche bella giocata e quando parte diventa pericolosissimo, qualche errore di troppo di superficialità che gli fa perdere qualche pallone. Salva al minuto 38 del secondo tempo

Quarta 6 Prende un cartellino giallo che dopo pochi minuti ci fa capire che l'arbitro è scarso. Perchè non tocca mai Pinamonti. Gestisce discretamente la palla quando è in possesso. In apprensione ad inizio secondo tempo quando perde la marcatura di Ekhator

Ranieri 6,5 Non rischia mai, bravo nelle scelte e nelle letture. Sa leggere le situazioni

Gosens 7 Segna un gol fondamentale, facendosi trovare dove dovrebbe stazionare un centravanti, e questo lo rende unico. Nel primo tempo aveva spesso richiamato i compagni colpevoli di non servirlo abbastanza. In fase difensiva è ordinato

Richardson 5,5 Lento. Tanto lento. Troppo lento. Ogni volta che prende la palla la tocca talmente tante volte che fa riposizionare il Genoa e fa perdere tempi di gioco alla manovra

Bove 6,5 Altra grande partita del giocatore venuto da Roma. Di grande intelligenza nel sacrificarsi sempre e nell'essere sempre al posto giusto nel momento giusto. Sa chiudere le linee di passaggio, sa palleggiare e lotta tanto nel mezzo

Colpani 5,5 Non riesce ad essere decisivo ma è spesso nel vivo dell'azione e dialoga molto con i suoi compagni di reparto. Male quando è arrivato alla conclusione, sempre troppo deboli

Beltran 7 Il gol di Gosens ha la sua firma perchè prende palla, ne salta diversi e poi la mette in mezzo divinamente. Si va spesso a prendere la palla, la gioca, serve compagni, si propone. E sempre con grande qualità

Sottil 5,5 Punta almeno 10 volte Sabelli, lo salta almeno 7 volte. Dunque è bravissimo in questo. Ma una volta che si trova nel dover decidere si tirare o crossare sbaglia sempre. Sistematicamente. Clamorosa la scelta sbagliata a metà secondo tempo quando nella posizione migliore, sbaglia malamente il servizio

Kouamè 5 Inesistente, non c'è mai e quando viene servito non si fa trovare nel posto giusto o sbaglia. In pieno recupero, tutto solo a campo aperto, fa la scelta peggiore tirando da centrocampo

Adli 6,5 Il suo ingresso è importante perchè regala velocità e imprevedibilità alla manovra

Ikonè 5,5 Si vede quasi mai anche per colpa sua

IL RETROSCENA SU IVANOVIC ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/sentite-corvino-alla-fiorentina-rinunciai-a-ivanovic-mi-accusavano-di-prendere-solo-giocatori-con-ic/274905/