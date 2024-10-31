Sentite Corvino: "Alla Fiorentina rinunciai a Ivanovic, mi accusavano di prendere solo giocatori con -ic"

Pantaleo Corvino, intervistato da Radio Sportiva, ha raccontato un retroscena dei suoi tempi da dirigente della Fiorentina, raccontando: "Mi dicono da sempre che compro solo giocatori che finiscono in...

Pantaleo Corvino, intervistato da Radio Sportiva, ha raccontato un retroscena dei suoi tempi da dirigente della Fiorentina, raccontando: "Mi dicono da sempre che compro solo giocatori che finiscono in -ic nel nome. In Italia ne ho portati tantissimi, Vucinic, Jovetic, Seferovic, Milenkovic, Vlahovic e tanti altri. Pensate che a Firenze una volta stavo trattando un possibile scambio per portare Ivanovic alla Fiorentina ma dovetti rinunciare perché il nome finiva in -ic e mi accusarono proprio di questa cosa”.

LA QUESTURA HA FIRMATO DASPO DI 3 E 4 ANNI PER DUE TIFOSI DELLA FIORENTINA ARRESTATI A SAN GALLO

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