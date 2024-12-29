PAGELLE FIORENTINA: CHE GOL DI SOTTIL, KEAN BOMBER VERO. CATALDI FLOP, COLPANI FANTASMA

Le pagelle sui giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo Juventus Stadium per la partita contro la squadra bianconera

De Gea 7 Alla fine del primo tempo, subito dopo il gol di Kean, fa una parata sensazionale su Vlahovic, postura perfetta, respinta da vedere e rivedere. Sui gol non può nulla. Parata preziosa nel recupero su Conceicao

Dodò 5,5 Non gioca una gara brillante, tiene in fase difensiva, sbaglia troppo in fase di impostazione e offensiva, è anche vero che Colpani non lo aiuta con le distanze e con le giocate

Comuzzo 6,5 Ha il compito di marcare Vlahovic e lo fa benissimo, legge bene le situazioni, non sbaglia mai la posizione. Bella l'uscita palla al piede fatta nel primo tempo, dimostra che il ragazzo è sul pezzo

Ranieri 5,5 L'unico errore della sua partita è gigante, ed è quando non esce inspiegabilmente su Thuram che poi va a segnare il gol dell'1-0. Per il resto gioca una gara attenta, ma l'errore fatto è troppo influente per non condizionare la partita della Fiorentina

Parisi 5,5 Gioca perchè doveva fronteggiare Conceicao ma in realtà il portoghese lo salta 6 volte su 7. Ma se usciamo fuori dal duello con l'esterno della Juventus, Fabiano gioca con coraggio ed è dentro la partita anche se in fase difensiva soffre particolarmente

Adli 6,5 Si prende responsabilità, vede gioco, si propone, meraviglioso l'assist per il gol di Kean. Il faro del centrocampo viola, Palladino lo toglie nel finale, evidentemente aveva finito la benzina

Cataldi 4,5 Sul primo gol è in ritardo, il secondo gol della Juventus arriva per un suo assist. Ma è tutta la sua partita che è insufficiente. Troppo lento e molle, non dà nulla

Sottil 7 Non è brillante ma è sul pezzo e segna un gol meraviglioso nel finale. Viene contrastato bene per tutta la partita ma ha il passo per far male e infatti gli riesce nel finale di partita. Segna al volo di sinistro, che bello

Gudmundsson 5 Si vede poco, nel primo tempo dai suoi piedi arriva la centralità della manovra viola ma non fa mai nulla di rilevante. Nel secondo tempo sparisce

Colpani 4 Il suo nome è sulla distante ma in campo non si vede. Un fantasma. Non arriva su nessun pallone che gli viene dato. Non segna, non fa assist, non salta l'uomo. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di esterno d'attacco. In questo è un problema serio. Qualcuno faccia qualcosa.

Kean 7 Ha una palla e fa gol, come deve fare un grande centravanti. Segna ma non solo. Fa salire la squadra, si prende falli, prende metri. Partita da attaccante di livello

Beltran 6 Rispetto a Gudmundsson è più pulito nelle giocate ma come il collega non incide come potrebbe anche se con lui in campo la Fiorentina migliora

Mandragora 6 Aggiunge fisicità a centrocampo, scolastico, non fa danni

Gosens 6 A sorpresa va in panchina perchè Palladino preferisce la velocità di Parisi per contrastare Conceicao, quando entra non è sempre ben messo ma tiene

Richardson 5 Se entri in un Juventus-Fiorentina devi farlo nel modo giusto, lui sbaglia tutto. E non solo cose tecniche, non entra con la testa giusta

Ikonè 5 Entra e sbaglia tutto, non c'è molto altro da aggiungere

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA SUL MERCATO

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