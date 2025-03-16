PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI INCANTA, GUDMUNDSSON DELIZIA, GOSENS GIGANTESCO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo contro la Juventus

De Gea 6 Spettatore non pagante, si gode lo spettacolo da posizione invidiabile. Non compie parate

Pongracic 6,5 Gioca terzo di destra come ci ha abituati ormai nelle difesa a 3, bravo quando deve impostare, attento quando deve difendere

Pablo Mari 6,5 Gioca da centrale nella difesa a 3 e lo fa in maniera impeccabile, non rischia mai ed è sempre bravo a leggere tutte le giocate

Ranieri 7 Nel primo tempo salva alcuni possibili pericoli. Sta bene, è sul pezzo, ruggisce, anticipa, copre. Gioca una grande partita. Sciocca l'ammonizione per una scaramuccia evitabile

Dodò 6,5 Nel primo tempo sgasa spesso, crossa diverse volte ma la difesa della Juventus chiude sempre bene. In fase difensiva non molla di un centimetro e non si fa mai superare

Mandragora 7 Il gol è un quadro che si porterà per sempre, non solo per il gol alla Juventus, ma anche perchè lo segna di sinistro, di prima, mettendola all'angolino con precisione e con la giusta potenza.

Cataldi 6,5 Regista del centrocampo a 3, rivediamo il calciatore della prima parte di stagione, spesso gioca di prima e lo fa sempre con pulizia tecnica e di gioco che non vedevamo più. Una partita di grande qualità tecnico e tattica

Fagioli 7,5 I due assist sono decisivi e lo fanno risultare nel tabellino, ma la sua partita è un concentrati di qualità altissima con tocchi da giocatore fortissimo. Delizia con giocate belle e anche efficaci

Gosens 7 Segna il primo gol, un tocco forte e preciso messo in rete dopo la ribattuta. Salva in fase difensiva nel secondo tempo da un gol quasi certo. Corre e domina sulla fascia sinistra

Gudmundsson 7,5 Segna ancora, per la terza partita di seguito e sono 8 gol in stagione, 6 in campionato. Altra rete di grande fattura, da fuori area all'angolino, ormai un classico. Gioca con la squadra e per la squadra, si fa vedere sempre

Kean 6,5 Segna un gol ma è in fuorigioco, tiene da solo in apprensione tutta la retroguardia bianconera. Quando gli viene data la palla, non la spreca mai, la sa proteggere