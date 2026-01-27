PAGELLE FIORENTINA: FORTINI DA HORROR, CHRISTENSEN FA LA PAPERA, FABBIAN UN ASSIST E MEZZO

Christensen 4,5 Ha sulla coscienza il gol di Nico Paz dove fa una papera su un tiro centrale. Per il resto cerca di essere attento

Fortini 4 Non è preciso mai, sbaglia tantissimo, viene saltato con una facilità disarmante in continuazione. Marca male sugli sviluppi del calcio d’angolo che porta al primo gol di Como, rinvia malissimo in occasione del raddoppio comasco. La peggior partita stagionale

Comuzzo 6 Bene in marcatura, non sempre preciso palla al piede. Questo è il suo grande difetto perchè dai sui piedi passano una quantità enorme di palloni

Ranieri 5,5 Torna titolare dopo quasi 1 mese e cerca di essere preciso e attento, con fortune alterne. Nel finale perde brillantezza

Balbo 5,5 Esordio assoluto per il classe 2006 della primavera, di nazionalità venezuelana. Parte benissimo e rischia addirittura il gol dopo una pressione alta. Poi cala con il passare dei minuti e fisicamente si fa sempre sovrastare

Ndour 5,5 Viene schierato regista, un ruolo non suo ma si impegna e cerca di farlo al meglio possibile. Chiaramente chi si aspettava delle geometrie tra Pizarro e Pirlo si sbagliava, ma c’era da aspettarselo…

Fabbian 6,5 Fa l’assist per il gol di Piccoli e mette nel secondo tempo il centravanti viola nuovamente davanti al portiere. Più reattivo rispetto a sabato, commette qualche errore ma non è semplicissimo con il gioco mostrato dalla squadra

Brescianini 5 Nel secondo tempo, pronti via, potrebbe ritrovarsi tutto solo davanti al portiere ma sbaglia il primo stop che lo mette fuori tempo e fa recuperare la difesa del Cagliari. Per il resto gioca una gara piena di imprecisioni tecniche

Fazzini 6 Ritorna in campo dopo oltre 2 mesi dopo l’infortunio, dopo pochi minuti rischia il gol con una giocata personale, dopo un dribbling, calcia da fuori ma il portiere arriva sull’angolino e para. Ogni volta che ha il possesso cerca di saltare gli avversari e crea scompiglio. Cala alla distanza perchè fisicamente non è al top

Harrison 5,5 Da premiare la sua tenacia e la sua vivacità, dimostra di stare anche bene fisicamente ma a volte predica nel deserto, non ha una squadra che lo accompagna e molto spesso è tutto solo solo contro una marea di avversari e può poco o nulla

Piccoli 6,5 Alla prima occasione fa gol, poi tante sportellate con la difesa del Como. A volte viene premiato, a volte no. Nel secondo tempo si ritrova tutto solo davanti al portiere dopo un bell’assist di Fabbian ma spreca, andando con il passo lungo e cercando si saltare il portiere che lo ipnotizza

Gudmundsson 5,5 Entra per fare il centravanti, non è il suo e si vede. Poi è anche costretto a giocare solo contro tutti, troppo isolato

Fagioli 6 Si piazza in cabina di regia e cerca di velocizzare verticalizzare il gioco come può

Gosens 6 Rispetto a Balbo porta fisicità, cerca di essere attento e di mantenere la posizione