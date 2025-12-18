PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI IMBARAZZANTE, MARTINELLI NON PARA, FORTINI NON MARCA

Martinelli 4,5 Il gol del Losanna è una conclusione lenta e centrale, non para e se la butta in porta. Dopo pochi minuti pare in bello stile un tiro che pero era centrale. Errore che pesa

Pongracic 5 Si limita al compitino, non si prende in mano il reparto, non gioca da leader. Si prende poche responsabilità, migliora dopo il gol subito

Pablo Mari 5 La difesa viola non funziona e la responsabilità è anche la sua, tiene male le distanze e lo notiamo soprattutto sul gol del Losanna

Viti 5,5 Gioca in un ruolo ibrido che va dal centrale di difesa e terzino sinistro, anche lui è responsabile in occasione del gol del Losanna perchè tiene male le distanze e la posizione

Kouadio 5,5 La sua tecnica è molto scarsa e lo si nota ogni qual volta è in possesso di palla, non gli manca la corsa

Richardson 5 Fumoso, spesso si perde in se stesso provando giocate inutili, la cosa positiva è che almeno si ribella alla mediocrità cercando giocate diverse e anche qualche tiro in porta, ma non va nulla

Nicolussi Caviglia 4,5 Sbaglia una quantità innumerevoli di passaggi, cerca giocate improbabili, anche in fase difensiva funziona come una forchetta nel brodo. Improponibile

Sohm 5 Poco efficace, poca qualità, poca incisività. Dalla sua la forza fisica che sfrutta qualche volta in velocità

Kouamè 5 Da centravanti si ritrova a giocare quasi da quinto di centrocampo, poca roba ma almeno può essere considerato come un giocatore recuperato

Dzeko 4,5 Nel primo tempo ha il merito almeno di andarsi a prendere la palla in mezzo al campo, non si tira indietro. Il problema è che sbaglia ogni pallone che tocca e la sua incisività in fase offensiva è pari a zero

Piccoli 4 Sbaglia un gol clamoroso, lanciato a rete si fa recuperare e non arriva nemmeno alla conclusione. Poco dopo, anche se in fuorigioco netto, ma l’arbitro lascia giocare (poi avrebbe alzato la bandierina) e sbaglia ancora. Inciampa su se stesso, fa fatica a controllare un pallone. Imbarazzante

Fortini 5 Si perde il marcatore del gol del Losanna, sbaglia diversi servizi e offensive. La corse ci sono ma non portano a nulla

Mandragora 6 Cerca di velocizzare il giro palla e cerca di verticalizzare spesso

Kean 5,5 Lanciato a rete in due occasioni, sempre in fuorigioco

Gudmundsson 6 Ha un piglio diverso rispetto ai compagni, corre di più, si ribella al risultato, vuole avere la palla e incidere. Ma in queste condizioni è dura. Al minuto 86, ben imbeccato da Dodò, si fa recuperare sul più bello