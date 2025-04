PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIOSAMENTE KEAN, PONGRACIC INSUPERABILE COME MARÌ

De Gea 6 Non compie particolari parate, bravo nella comunicazione con la difesa

Pongracic 6,5 Nel primo tempo autore di un bel salvataggio, bravo a salire palla al piede quando ha metri e spazio. Legge bene ogni situazione e sa chiudere gli spazi

Pablo Mari 7 Gioca un’altra gara di altissimo livello, fisicamente è dirompente e chiude ogni spazio a Retegui. Sa leggere le situazione di pericolo. Uno contro uno, non lo saltano mai

Ranieri 6,5 Nel primo tempo salva in extremis su Lookman, nel secondo è autore di altre chiusure importantissime. Mezzo voto in meno perchè si mangia letteralmente un gol sul punteggio di 1-0, davanti a Carnesecchi, cicca clamorosamente

Dodò 6,5 Tiene bene in fase difensiva ed è brillante quando attacca con volate che mettono in difficoltà Zappacosta, bravissimo al minuto 61 a volare sulla fascia destra, saltare un avversario ed a servire un bel pallone a Kean

Mandragora 6 Si vede che è in fiducia, gioca sereno ed ha qualche ottima intuizione in uscita, cerca spesso la giocata di prima e in verticale per Kean. Commette però qualche errore in uscita e in marcatura a volte va in affanno ma comunque di sta ritagliando il suo spazio a centrocampo

Cataldi 6 Al posto giusto, nei momenti giusti. Fa sempre giocate ordinate, non sbaglia, dà ordine e distanze ad un reparto ben assortito.

Fagioli 6,5 Ogni suo tocco di palla è una meraviglia da ammirare. Mai banale quando è in possesso, probabilmente poteva essere servito meglio in qualche azione offensiva dove si era liberato bene. Ma è diventato il punto di riferimento tecnico della manovra. Grazie alla sua fantasia il gioco non è scontato quando lui è in possesso della sfera

Parisi 6 Gioca una partita ordinata, soffre poco la fisicità contro avversari, da questo punto di vista, più forti di lui. Non gestisce bene, a metà primo tempo, una bella ripartenza dopo un calcio d’angolo avversario. Comunque la sua velocità e la sua intraprendenza sono armi giuste che mettono in apprensione i diretti avversari

Gudmundsson 6,5 Autore di diverse giocate di alto livello in uscita, quando riceve palla, molto spesso ha il compito di far salire la squadra trasformando l’azione da difensiva a offensiva. E le sue sono giocate ottime, spesso anche nello spazio, dove riesce a trovare compagni ed a liberare spazi per ripartire. Poteva fare meglio quando, ad inizio secondo tempo, non conclude benissimo davanti a Carnesecchi. Probabilmente avendo ricevuto la palla alta, non ha avuto tempo e modo di tirare meglio

Kean 7,5 La Fiorentina gli lancia una quantità industriale di palloni e lui, nel limite del possibile, li rende tutti giocabili. Anche quando si trova solo contro tutta la difesa atalantina. Il gol che segna è un mix di classe, velocità, furbizia e precisione. Perchè capisce il momento dove rubare palla all’avversario, palla al piede si involta e gli taglia subito la strada, poi davanti a Carnesecchi la piazza precisamente. Attaccante di livello assoluto

Beltran 6 Prende il posto di Gudmundsson, ci mette tanta corsa, è lui che serve Ranieri mettendolo da solo davanti al portiere. Poi tanto sacrificio

Folorunsho 6 Gioca in una posizione insolita, esterno largo a sinistra. Ma non si fa intimorire e grazie alla sua potenza fisica, limita Bellanova