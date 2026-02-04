4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:21

J.Commisso su Paratici: “Soddisfatti della scelta. La sua esperienza e visione valore aggiunto”

4 Febbraio · 20:02

Un giorno importante per la Fiorentina, che quest’oggi ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Paratici con un comunicato ufficiale riportato dalla società viola sul proprio sito:

Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. Commisso, insieme al Consiglio di Amministrazione — composto dal CEO Mark Stephan, dal General Manager Alessandro Ferrari e da Catherine Commisso — gli rivolgono i migliori auguri per l’inizio di questa nuova esperienza professionale.

In occasione del suo arrivo il Presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto condividere un messaggio di benvenuto: “Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita.”

