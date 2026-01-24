La Fiorentina primavera omaggia Commisso: minuto di silenzio e striscione con scritto: "Grazie Rocco"
La Fiorentina primavera ha omaggiato il Presiedente Rocco Commisso prima della gara odierna al Viola Park contro il Genoa primavera. La squadra di Mister Galloppa prima si è fatta una foto tutti insie...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 12:38
La Fiorentina primavera ha omaggiato il Presiedente Rocco Commisso prima della gara odierna al Viola Park contro il Genoa primavera. La squadra di Mister Galloppa prima si è fatta una foto tutti insieme con lo striscione: "Grazie Rocco" e la maglia numero 5 dedicata a Commisso. Poi entrambe le squadre a centrocampo schierate per il minuto di silenzio mentre sul maxischermo campeggiava una foto del Presidente viola