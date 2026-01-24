La Fiorentina primavera omaggia Commisso: minuto di silenzio e striscione con scritto: "Grazie Rocco"

La Fiorentina primavera ha omaggiato il Presiedente Rocco Commisso prima della gara odierna al Viola Park contro il Genoa primavera. La squadra di Mister Galloppa prima si è fatta una foto tutti insie...

La Fiorentina primavera ha omaggiato il Presiedente Rocco Commisso prima della gara odierna al Viola Park contro il Genoa primavera. La squadra di Mister Galloppa prima si è fatta una foto tutti insieme con lo striscione: "Grazie Rocco" e la maglia numero 5 dedicata a Commisso. Poi entrambe le squadre a centrocampo schierate per il minuto di silenzio mentre sul maxischermo campeggiava una foto del Presidente viola