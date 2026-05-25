Corriere Fiorentino duro: “Non basta Paratici, è necessaria l’ambizione. Altrimenti meglio vendere la società”

Serve un progetto serio ed accattivante

A come ambizione, che deve avere la famiglia Commisso, orfana di Rocco, se deciderà di insistere con la Fiorentina. Vivacchiare sarebbe deleterio e acuirebbe la frattura con il tifo e con la città. Serve un progetto serio, moderno, accattivante. Riportare la Viola in Europa dopo un anno da 42 punti non è facile. Non basta Paratici. È necessaria l’ambizione, appunto, dal presidente Joseph alla signora Catherine. Altrimenti meglio cedere la società. Lo scrive il Corriere Fiorentino.