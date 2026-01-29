29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “L’omaggio a Commisso, il “RBC” resterà sulla maglia della Serie A fino a fine stagione”

Rassegna Stampa

Redazione

29 Gennaio · 09:04

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 09:04

Ci saranno poi delle iniziative in occasione del centenario

Per un marchio che scompare, ce n’è un altro (speciale) che resterà fino alla fine del campionato. Accanto al giglio di Firenze e a quella «V» viola nata nell’era Commisso infatti, sul petto dei calciatori da un paio di partite è comparsa la sigla «RBC», una chiara dedica al patron Rocco B. Commisso scomparso lo scorso 17 gennaio.

Per volere della proprietà, la Fiorentina ha deciso che «RBC» resterà sulle divise da gioco per tutte le partite di serie A (ma non di Conference) che mancano da giocare da qui alla fine della stagione: un piccolo omaggio a Rocco, al quale se ne aggiungeranno molti altri. Soprattutto in vista dell’ormai vicino centenario viola di agosto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

