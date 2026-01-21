Nazione: “Oggi il funerale di Commisso a New York. Tutte le porte storiche di Firenze saranno illuminate di viola”

Sono giorni di tristezza per i tifosi della Fiorentina e probabilmente oggi qualche lacrima potrebbe cadere. Si svolgeranno infatti alle 16 (le 10 americane) le esequie di Rocco Commisso, che si celebreranno a New York nella chiesa di St. Patrick, la celebre cattedrale della Fifth Avenue, stretta tra il Rockfeller Center e il Waldorf Astoria, due edifici simbolo della Grande Mela. A due passi da Times Square, dove nel 2019 iniziò di fatto l’avventura di Rocco alla guida della Viola, con le immagini proiettate sul maxischermo del Nasdaq che fecero il giro del mondo. Anche l’ultimo atto della vita terrena di Commisso sarà trasmesso in streaming e anche questa volta saranno in tanti davanti agli schermi.

Tutta la squadra, dopo l’allenamento, si riunirà al Viola Park, insieme allo staff e ai dirigenti che sono rimasti a Firenze. Con loro i ragazzi del settore giovanile e le ragazze viola, visto che tutta l’attività del centro sportivo si fermerà per le esequie del presidente. A rappresentare il club, sono in America già da due giorni il direttore generale Alessandro Ferrari, insieme al responsabile dell’area medica, dottor Luca Pengue, le due persone più vicine a Rocco. Con loro anche l’architetto Marco Casamonti e il costruttore Giovanni Nigro, che con Rocco hanno realizzato il Viola Park, ma soprattutto amici più stretti del presidente qui a Firenze. Ci sarà anche l’ex direttore sportivo Daniele Pradè. Alle esequie sarà presente anche la sindaca Sara Funaro, per testimoniare la vicinanza di Firenze alla famiglia Commisso in questi difficili momenti.

La salma del presidente viola sarà poi trasferita per la sepoltura al Maryrest Cemetery di Mahwah, a nord ovest di New York, nella zona residenziale dove risiede la famiglia Commisso. A Firenze, invece, il comune ha deciso di illuminare, con il colore viola, le porte storiche della città per tutta la giornata di oggi, proprio in omaggio a Rocco. Lunedì, poi, ci sarà in Duomo (alle 18) la messa in suffragio del presidente. La società fa sapere che sarà possibile accedere, a partire dalle 17 e fino a raggiungimento della capienza massima consentita. Sarà quello il momento più toccante qui in Italia, al quale parteciperà, ovviamente, tutta la Fiorentina e le autorità del mondo del pallone e non. Lo riporta La Nazione.