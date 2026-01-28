Nazione: “Giuseppe Commisso è il 25esimo presidente della Fiorentina. Futuro a tinte viola”

Nel segno della continuita, ideale e morale, tracciato da Rocco non solo nei sette anni da pa-tron della società. Ma anche nella sua lunga esperienza di imprenditore di successo. Da ieri pomeriggio, infatti, la Fiorentina ha il 25esimo presidente della sua quasi centenaria storia ed è sempre un Commisso al timone del club viola. L’assemblea dei soci ha nominato, come nell’aria da qualche giorno, il figlio di Rocco, Giuseppe al vertice della società. Un ragazzo diventato uomo. Un futuro che per la famiglia Commisso è a forti tinte viola. Lo scrive La Nazione.