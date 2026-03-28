J. Commisso dagli Stati Uniti fa arrivare il suo messaggio: “Grazie famiglia viola, energia fondamentale”

“Grazie alla famiglia viola per il meraviglioso abbraccio dimostrato alla squadra questo pomeriggio al Rocco B. Commisso Viola Park. Questo entusiasmo e questa energia saranno fondamentali per la fase finale della nostra stagione. Forza Viola.” Queste le parole del Presidente Giuseppe B. Commisso al termine della seduta di allenamento a porte aperte che oggi la squadra viola ha fatto al Viola Park davanti a 2 mila tifosi della Fiorentina., il presidente viola ha commentato cosi in una nota arrivata tramite la società viola