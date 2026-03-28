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J. Commisso dagli Stati Uniti fa arrivare il suo messaggio: “Grazie famiglia viola, energia fondamentale”

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J. Commisso dagli Stati Uniti fa arrivare il suo messaggio: “Grazie famiglia viola, energia fondamentale”

Redazione

28 Marzo · 18:00

Aggiornamento: 28 Marzo 2026 · 20:36

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CommissoFiorentina

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Joseph Commisso ha fatto arrivare il suo pensiero dopo l'allenamento a porte aperte oggi al Viola Park. Ecco il suo messaggio

“Grazie alla famiglia viola per il meraviglioso abbraccio dimostrato alla squadra questo pomeriggio al Rocco B. Commisso Viola Park. Questo entusiasmo e questa energia saranno fondamentali per la fase finale della nostra stagione. Forza Viola.” Queste le parole del Presidente Giuseppe B. Commisso al termine della seduta di allenamento a porte aperte che oggi la squadra viola ha fatto al Viola Park davanti a 2 mila tifosi della Fiorentina., il presidente viola ha commentato cosi in una nota arrivata tramite la società viola

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