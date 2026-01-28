28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:20

Giuseppe Commisso nuovo presidente della Fiorentina. Corriere Fiorentino: “Verrà a Firenze più spesso”

Nel segno della continuità. Joseph Commisso è ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina. Il figlio di Rocco succede al defunto padre come simbolo di quella «continuità manageriale» ribadita anche dalla nota viola. La nomina è avvenuta nel Cda del club che si è tenuto ieri, nel quale è stato sancito l’ingresso di Catherine nel consiglio d’amministrazione (che adesso è formato da 4 membri: lei, Joseph, l’a.d. Stephan e il d.g. Ferrari). La moglie di Rocco dunque resterà un passo indietro rispetto al figlio, che a sua volta verrà a Firenze più spesso per star vicino alla squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

