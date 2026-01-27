Corriere Fiorentino: “Investitori interessati alla Fiorentina non mancano. L’annuncio di ieri non è casuale”

Catherine e suo figlio sono attesi stasera per la partita di Coppa Italia contro il Como: facile immaginare il lungo applauso del Franchi, anche in memoria di Rocco. Come spiegato anche da Joseph, il club per il momento non si pone un problema di nomine e per la carica di presidente rimasta vacante: i manager a capo dell’azienda saranno Stephan e Ferrari per la parte organizzativa e finanziaria e Paratici per la parte tecnica. Impossibile al momento fare previsioni di quanto realmente la famiglia Commisso resterà in sella (gli investitori interessati non mancano), di sicuro l’annuncio di ieri non è casuale: in ballo, oltre alla salvezza della squadra, c’è la vicenda stadio, di cui magari Catherine e Funaro avranno modo di riparlare in questi giorni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.