Corriere dello Sport: “Domani una spettatrice speciale al Franchi, ci sarà Catherine Commisso”

Il venerdì al Viola Park si divide tra l’attenzione per le parole di Jack Harrison e Giovanni Fabbian (i due ultimi arrivati saranno presentati alle 11.30 al Wind Media Center) e quella per le condizioni di Moise Kean. L’attaccante viola non è al meglio per un problema alla caviglia che si trascina da più di un mese: anche ieri ha proseguito il suo percorso di allenamento specifico per recuperare. Il 100% è lontano e solo oggi Paolo Vanoli deciderà se e per quanto il centravanti della Nazionale italiana potrà essere a disposizione per la gara di domani col Cagliari, che a meno di sorprese vedrà il grande ex Roberto Piccoli come prima punta a guidare l’attacco della Fiorentina. Per il resto, un cambio obbligato, con Fabiano Parisi ai box (lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro) e Manor Solomon in pole per sostituirlo. Quella di domani sarà una partita speciale, la prima al Franchi dopo la scomparsa di Rocco Commisso: il presidente sarà ricordato in casa prima di una partita che dovrebbe vedere anche una spettatrice speciale tra i più di diciannovemila presenti previsti. Si tratta di Catherine Commisso, la vedova di Rocco, in arrivo da New York dopo i funerali del marito celebrati mercoledì. Lo scrive il Corriere dello Sport.