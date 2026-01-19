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Funerali Commisso il 21 gennaio alle 16 italiane: sarà possibile seguirli online

Ecco come seguire i funerali del presidente Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2026 09:37
Funerali Commisso il 21 gennaio alle 16 italiane: sarà possibile seguirli online -
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I funerali del Presidente Rocco Commisso che si svolgeranno a New York nella chiesa di St. Patrick il 21 gennaio alle ore 10.00 (le 16.00 in Italia) potranno essere seguiti anche attraverso i due seguenti link messi a disposizione dalla  St. Patrick's Cathedral NYC: Link youtube: https://www.youtube.com/live/ewqjzYQkckg?si=eHBxsASZuGyUd-Pz Link della pagina della Cattedrale saintpatrickscathedral.org/live

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