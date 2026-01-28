Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina. Gazzetta: “Si alternerà tra Italia e USA come il padre”

Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina e guiderà il club nel segno della continuità con il lavoro del padre Rocco, scomparso il 16 gennaio. La nomina è arrivata durante il Consiglio di Amministrazione che ha visto l’ingresso nel CdA anche di Catherine Commisso e la conferma di Mark Stephan come CEO e Alessandro Ferrari come general manager. Il board sarà composto da quattro membri, mentre dal 4 febbraio Fabio

Paratici assumerà il ruolo di direttore sportivo. La linea scelta dalla società è chiaramente improntata alla stabilità e alla gestione familiare, come ribadito nella nota ufficiale che sottolinea l’impegno verso una visione di lungo periodo basata su sostenibilità e consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico. Giuseppe e Catherine Commisso sono stati presenti al Franchi per la gara di Coppa Italia contro il Como, accolti dagli applausi dei tifosi, e resteranno a Firenze ancora per qualche giorno. Il nuovo presidente, come già faceva il padre, alternerà la presenza in Italia ai viaggi negli Stati Uniti.

Giuseppe Commisso conosce bene Firenze, dove ha vissuto a lungo dopo l’acquisto del club nel 2019, e ha sempre seguito da vicino le vicende della squadra. Dopo il discorso pronunciato in Duomo al termine della messa in suffragio, ha ribadito anche da presidente la volontà di proseguire l’eredità di Rocco Commisso, esprimendo pieno sostegno alla dirigenza e ringraziando la madre per il suo ruolo nel CdA. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il club nel rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i tifosi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.