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Radio Bruno annuncia: “Nello staff medico arriva Bruzzone, affiancherà il dottor Pengue”

Bruzzone arriva per volontà del ds Paratici

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2026 09:16
Radio Bruno annuncia: “Nello staff medico arriva Bruzzone, affiancherà il dottor Pengue” -
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Nuovo innesto nell'area medica. Il club viola inserirà nello staff medico Marco Bruzzone, attuale responsabile dell'area medica del Palermo, che affrancherà il dottor Luca Pengue.

Bruzzone arriva per volontà del ds Fabio Paratici, con cui aveva già collaborato ai tempi della Sampdoria. Nel suo percorso anche le esperienze con Atalanta, Sassuolo. Lo riporta Radio Bruno.

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