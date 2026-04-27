Bucchioni: "Ieri il Sassuolo ha fatto un allenamento. Grosso guardatelo durante l'anno, altrimenti state zitti"

Molto duro Enzo Bucchioni anche sulla proprietà: "La mia paura è che la gente si sia assuefatta a questa situazione. Il popolo viola deve reagire".

E' intervenuto ai microfoni di Radio Bruno il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni. Queste le sue parole: "Ho letto ieri di Grosso che ha giocato male, ma ieri il Sassuolo ha fatto un allenamento a Firenze. Il Sassuolo guardatelo durante l'anno, altrimenti state zitti".

Sulla tifoseria: "Mi rivolgo al popolo viola. Io capisco che durante l'anno abbia supportato e aiutato la squadra. Ad un certo punto però bisogna presentare il conto alla società. La mia paura è che la gente si sia assuefatta a questa situazione. Il popolo viola deve reagire".

Su Vanoli: "Naturalmente ognuno tira acqua al suo mulino, Vanoli fa bene a dire quel che ha detto. Ha fatto anche un buon lavoro, gli va riconosciuto. Ha centrato un obiettivo che non era banale. [...] Va anche detto che il valore tecnico è talmente diverso dalle squadre che lottano per salvarsi che la situazione è diversa. Mai nessuna squadra del valore della Fiorentina si è ritrovata impantanata nella lotta per non retrocedere. Vanoli si è salvato ed è stato bravo. Dopodiché io, da dirigente sportivo, valuto altro. Valuto la gestione dello spogliatoio, valuto il gioco che proponi. Voi ieri avete visto una partita di calcio"?