Sentite Bucciantini: "Vanoli? Intanto lo ringrazio di cuore. Non penso che sia già tutto deciso su di lui"

Bucciantini controcorrente per quanto riguarda Vanoli. Egli non si schiera contro l'allenatore e lo ringrazia sentitamente per la salvezza.

E' intervenuto a Radio Bruno il noto giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini. Queste le sue parole: "L'anno scorso di questi tempi, dopo la fine del campionato, Pradè confermava Palladino, sei mesi dopo non c'era più ne Pradè ne Palladino. Io credo che sia il momento delle profezie auto avveranti".

Su Vanoli: "Non me ne frega nulla di essere impopolare l'ho già detto altre volte. Trovo insopportabile questo modo che ormai pervade il mondo del calcio. Il calcio sta perdendo fascino, sta perdendo empatia, sta perdendo simpatie fra la gente, così come credibilità e serietà nel mondo. Stanno dicendo tutti no all'Italia, perché non ci sappiamo comportare con nessuno. Io rivolgo un grazie a Vanoli. Ma non un grazie e arrivederci, ieri la Fiorentina si è salvata, ad un certo punto sembrava difficile e poi è sembrato possibile. Ha trovato comunque la quadra e ha sistemato la classifica. Ha anche giocato senza attaccanti. Firenze non può festeggiare ma ringraziare si, e di cuore".

Sulla permanenza del tecnico: "Non sono così convinto che sia tutto deciso. Io credo che certe decisioni vadano ancora prese. Io aspetto e voglio chiudere bene la stagione. [...]. Poi tante valutazioni sono ancora da farsi, le ultime partite le abbiamo vissute con sentimento un po' strano, la Fiorentina anche a salvezza acquisita, non riusciva ad esprimersi".