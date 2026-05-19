Bardazzi: "Vanoli è stato l'uomo dell'emergenza. Ora serve altro. Grosso? Se lo prendono, viva Grosso"

Queste le parole di Leonardo Bardazzi, che si sofferma sia su Vanoli che sul perché, secondo lui, sarebbe bene cambiare al termine della stagione

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista Leonardo Bardazzi. Queste le sue parole: "Ci sarà riconoscimento da parte della Curva. Meritatissimo e giusto. Sappiamo riconoscere il valore di chi lavora bene a Firenze".

Sulla conferma o meno di Vanoli: "Non decido io. Penso che Vanoli in questo momento sia riconosciuto come l'uomo dell'emergenza. E' stata chiamata una persona che doveva suturarci la ferita, ora ci si aspetta il chirurgo che ti rimette a posto. Vanoli è stato chiamato per un obiettivo preciso, e lo ha raggiunto col buonsenso e rimettendo apposto i cocci dello spogliatoio e della parte atletica. Io penso che si debba e si possa cambiare ed ambire ad altro. [...] Vanoli sarebbe troppo riconoscibile nella sofferenza di quest'anno".

Su Grosso: "Se prendono lui, viva Grosso. Noi dobbiamo dare una mano e mi auguro che nella conferenza stampa di fine anno ci raccontino gli errori".