Profumo di Nazionale per Kayode, il suo entourage: "Dovrebbe rientrare nel progetto futuro degli azzurri"

Le parole di Andrea Ritorni che gestisce gli interessi di Michael Kayode che ha intrapreso un percorso luminoso con vista Nazionale

Andrea Ritorni, capo scout della VigoGlobalSport, agenzia che gestisce gli interessi tra gli altri anche di Michael Kayode, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Sportiva, parlando legame tra il suo assistito e la Fiorentina:

"È molto forte, grazie anche al club che lo ha formato e accompagnato nella crescita. Sa bene quanto debba al suo percorso e alle persone che hanno creduto in lui fin dall’inizio: da Alberto Aquilani, che gli ha dato fiducia in Primavera, fino a Vincenzo Italiano, che lo ha fatto esordire in prima squadra nella trasferta di Genova, sorprendendo persino noi".

Ritorni però ha affrontato anche il tema Nazionale:

"Resta uno degli obiettivi principali nella mente di Michael. Si impegna ogni giorno per arrivarci e ci auguriamo che possa finalmente essere il momento giusto, sia per lui, sia per il calcio italiano. Un giocatore con le sue caratteristiche dovrebbe rientrare nel progetto futuro degli Azzurri. Michael farà tutto il possibile per conquistarsi questa opportunità. In Italia, però, si continua a concedere poco spazio ai giovani".

All'estero invece è diverso:

"In Premier League abbiamo assistito all’esordio di ragazzi nati nel 2009 e nel 2010 con squadre del livello di Arsenal e Liverpool. I giovani talenti devono avere continuità, mettersi alla prova e vivere anche le difficoltà iniziali per maturare davvero. Da questo punto di vista siamo ancora indietro e i numeri lo confermano: le mancate qualificazioni ai Mondiali e le recenti uscite dalle competizioni europee dimostrano che nel nostro calcio serve un cambiamento culturale importante" come riportato da TMW.