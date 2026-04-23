Flachi: "Grosso può far bene a Firenze ma con Sarri la Fiorentina può essere la rivelazione del campionato"

Le parole di Francesco Flachi sul nome giusto per la panchina della Fiorentina del prossimo anno

Ospite de "Il Pentasport" di Radio Bruno, Francesco Flachi ha parlato dei temi di attualità in casa Fiorentina.

"Non si vede l'ora che finisca questo campionato. Abbiamo avuto la giusta dose di fortuna che non guasta mai, speriamo di migliorare e stare sereni e pensare al futuro. Nessuno pensava che la Fiorentina potesse veramente retrocedere. Si parla sempre delle solite cose, a Lecce un discreto primo tempo e poi siamo calati. Un punticino va bene, loro erano forse più motivati di noi"

Sul finale di stagione:

"Alla fine si cerca che qualche giocatore possa fare vedere qualcosa per guadagnarsi la conferma. Le partite che ci sono tranne Sassuolo e Genoa sono contro squadre che si giocano qualcosa, devono dare qualcosa per la Fiorentina e per se stessi, per mettersi in mostra"

Sull'ipotesi Grosso:

"Fabio Grosso tranne che a Lione credo abbia sempre fatto molto bene. Quello che ha fatto è nero su bianco, quest'anno ha fatto benissimo. Penso che nelle valutazioni ci può stare, poi è normale che ci sia il nome di Sarri o il nome di Mourinho che ti fa sbandare. Se prendi Grosso fai una scelta su un allenatore giovane che può far bene. Però ieri ho visto la Lazio ed ha un'idea di gioco e un'identità e credo che la Fiorentina abbia bisogno di questo."

Sulla candidatura di Sarri:

"Con tutto il rispetto per gli altri allenatori, Sarri è un fiorentino verace e questo ti porta a volerlo. Per come gioca soprattutto, vedi come trascina la squadra. Per un giocatore avere un uomo che è andato a vincere all'estero, ha vinto anche alla Juve conta. Se hai personalità e sei conosciuto, l'allenatore attecchisce prima sui ragazzi. Sarri mi piace, tutto lo stadio l'ha applaudito e il prossimo anno la Fiorentina dovrà essere la rivelazione. Ci si può veramente divertire"

Sulla prossima stagione:

"Ci sarà la situazione di chi rientra e chi andrà via, di chi riscatti. Non so quale sarà il budget di Fabio. Sono sicuro che con lo staff che ha riuscirà a trovare giocatori funzionali alla squadra. Ringrazio Vanoli, è stato un grande. Non c'è stato un cambiamento vero con Vanoli, ho sempre visto una squadra piatta e bisogna fare delle scelte drastiche altrimenti al minimo problema viene fuori il passato. C'è da ritornare ad essere la Fiorentina che conosciamo"

Ancora su Sarri:

"Allenare la Fiorentina è l'occasione della sua vita. Quello che ha fatto quest'anno sarà ricordato a Roma. La motivazione di cambiare squadra e raggiungere Firenze potrebbe essere una motivazione che la gente di Roma potrebbe capire"

Su Piccoli:

"La valutazione che ha pesa sulla testa del ragazzo. Credo sia stato un problema di tutti quest'anno, hanno subito questa situazione a livello mentale. A questi ragazzi bisogna dare un anno di ambientamento e fare delle valutazioni il prossimo anno. Da Piccoli ci si aspettava qualcosa in più ma giocare dietro Kean non è facile. Un attaccante ha bisogno di sentirsi forte e di sentire la sicurezza e l'ha un po' accusata. Deve migliorare un po' su tutto ma aspetterei a dare un giudizio definitivo".