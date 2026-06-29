Ceccarini: "Fagioli parte per un'offerta importante, Ndour è l'unico intoccabile del centrocampo della Fiorentina"

Le opinioni di Niccolò Ceccarini in collegamento telefonico con Radio Firenze Viola per gli ultimi aggiornamenti di mercato

In collegamento telefonico con Radio Firenze Viola, Niccolò Ceccarini ha risposto alle domande degli ascoltatori sulle operazioni di mercato che vedono la Fiorentina da protagonista.

Su Solomon:

"La Fiorentina ha deciso di non riscattarlo a 10 milioni da versare entro il 30 di Giugno.

Questo però non toglie che non possono trattare per un nuovo accordo successivamente. Potrebbe avere una logica questo discorso. Credo sia uno dei migliori esterni che si siano visti a Firenze ultimamente. In prestito con diritto di riscatto lo riprendo anche da infortunato. Credo che la Fiorentina voglia negoziare col Tottenham e cercare un accordo per 6-7 milioni. Magari Koleosho è il modo per distogliere l'attenzione da Solomon"

Su Zeghrova:

"Non ho notizie ma so che la Juve vuole monetizzare su Zeghrova. Sono giocatori che hanno pagato diversi milioni di euro, per quale motivo la Juve potrebbe darti Zeghrova in prestito con diritto di riscatto. Anche a me piaceva tanto Zeghrova poi l'ho visto giocare alla Juventus e mi sono chiesto: "Ma è sempre lui?".

Se ha dei problemi fisici aumentano i dubbi sull'operazione"

Sugli esterni:

"Ne servono 4, due titolari e due alternative. Non ci deve essere troppa disparità tra la prima linea e la seconda. C'è da fare una scelta sulla linea di titolare, poi ci potrebbe stare un giovane che può emergere e una prima alternativa ai titolari che sia di poco inferiore al loro livello"

Su Sterling:

"Può darsi che abbiano fatto un sondaggio. Bisogna capire con questi giocatori la fame e la voglia che hanno. Preferisco prendere più un giocatore di prospettiva che può crescere che il nome ad effetto che ha già dato il massimo"



Sulla maggiore centralità di Ndour rispetto a Fagioli:

"Io sono d'accordo su questa valutazione. Qui si parla di personalità e continuità.

Su Ndour vedono delle potenzialità importanti, su Fagioli ci sono delle perplessità.

Nessuno discute il talento di Fagioli, onestamente vedo più qualità tecniche in Fagioli rispetto a Ndour".

Su Fagioli:

"Se ci fosse una cessione di Fagioli per 40 milioni si sarebbe finanziata Brescianini, Fabbian e Viery. Con una cessione avrebbe fatto tre acquisti. Credo che in società sia più indispensabile Ndour di Fagioli. Credo che Fagioli è un giocatore bravo ma non è un leader e se arriva un'offerta importante può andar via"

Sul mercato della Fiorentina:

"C'è da fare tanto lavoro sulla società, Fabio Paratici è un grande dirigente e sa benissimo di quello di cui parla. Tante volte abbiamo detto che non ci siamo a livello di struttura della società. Tante cose erano più frutto di qualità degli allenatori che di un assetto dirigenziale. Lui oggi sta cercando di ricostruire e mettere le basi affinché la Fiorentina lasci una traccia. Questa esperienza deve lasciare un segno."

Sull'appeal che può avere la Fiorentina:

"Se Firenze non fosse una piazza gradita non ci sarebbe De Gea o Gosens non punterebbe i piedi per rimanere nonostante la proposta del Betis Siviglia.

Firenze e la Fiorentina è tanta roba"