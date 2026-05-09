Manfredini: "Gudmundsson? Dare un giudizio in questa stagione è difficile. La Fiorentina punti su Vanoli"

Queste le parole del doppio ex Thomas Manfredini. Egli parla della gara di domenica, della stagione della Fiorentina, di Albert Gudmundsson e del futuro di Vanoli.

L'ex calciatore viola e rossoblù Thomas Manfredini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per presentare il match di domani al Franchi, valido per il 36° turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni principali: "Quella di domani è una gara in cui la Fiorentina deve rifarsi dalla sconfitta pesante di Roma, davanti al proprio pubblico: manca questo punto per la salvezza, ma anche una vittoria sarebbe importante. Fino al girone di andata la salvezza era difficile, ma i ragazzi e Vanoli sono stati bravi perciò penso che domani voglia togliersi il sassolino dell'inciampo della scorsa settimana".

Su Gudmundsson: "Ci si aspettava di più da un giocatore che aveva dimostrato qualità importanti a Genova, ma dare un giudizio in questa stagione è difficile. Firenze è una piazza calda e difficile, devi dimostrare sul campo le tue qualità ma per tanti giocatori quest'anno è stato difficile perciò una giustificazione gliela diamo".

Su Vanoli e De Rossi: "Hanno fatto un buonissimo lavoro, Vanoli mi è sempre piaciuto anche a Venezia. Sono allenatori sui quali puntare in futuro perché sono allenatori importanti".

Su Braschi: "La Fiorentina ha vissuto momenti difficili e buttarlo così nella mischia significava bruciarlo, magari è stata una protezione. Un allenatore se ha un giovane forte non ha timore a metterlo dentro, ma bisogna farlo crescere, bisogna cambiare la mentalità anche dei tifosi perché un giovane può anche sbagliare".

Lo riporta TMW.