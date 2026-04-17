Casini: "Alla Fiorentina serve una rivoluzione.Impossibile che lo stadio venga completato entro il 2029"

Il pronostico di Francesco Casini raccolto da Il Pentasport di Radio Bruno sulla tempistica della ristrutturazione dell'Artemio Franchi

Il consigliere di Italia Viva, Francesco Casini ha commentato l'eliminazione della Fiorentina dalla Conference League all'interno de "Il Pentasport" di Radio Bruno.

"Purtroppo il percorso in Conference League si è concluso, ma l’obiettivo della Fiorentina resta quello di tornare in Europa, possibilmente in competizioni di livello superiore. L’eliminazione è stata compromessa già nella gara d’andata, influenzata da diversi fattori. In generale, questa doppia sfida rappresenta bene l’intera stagione: errori iniziali, come il gol subito a freddo, quando invece si sarebbe dovuto colpire per primi. La squadra avrebbe potuto giocarsela meglio contro il Palace. Vanoli ha avuto il merito di ricompattare il gruppo, anche se non sono mancati gli errori. Se fosse arrivata la finale, il giudizio su di lui sarebbe stato completamente diverso; oggi invece restano dei dubbi. C’è comunque fiducia in Paratici, che avrà il compito di prendere decisioni importanti. La società sembra orientata verso un cambiamento profondo, e il suo arrivo rappresenta il primo passo in questa direzione. Sarà necessario fare molte valutazioni e serve rivoluzionare una squadra che, nel complesso, non si è dimostrata all’altezza."

Sullo stadio:

"I lavori sono partiti nel 2024, quindi è naturale che si siano già registrati dei progressi. L’obiettivo è avere la Curva Fiesole pronta entro il 2027. Personalmente ritengo impossibile che l’intero stadio venga completato nel 2029. In vista degli Europei c’è sicuramente un vantaggio, ma prima di tutto sarà fondamentale trovare un accordo tra il Comune e la Fiorentina."