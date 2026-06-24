Nardella: "Appena si vedrà la curva Fiesole coperta si comincerà a cambiare mood sul nuovo Franchi"

Il commento dell'ex sindaco di Firenze, Dario Nardella sul nuovo corso della Fiorentina e sulla ristrutturazione del Franchi

Intervistato poco prima della finale di Calcio Storico Fiorentina, l'ex sindaco di Firenze Dario Nardella ha scambiato qualche battuta ai microfoni di Radio Firenze Viola.

Ecco le parole dell'eurodeputato:

Sul nuovo progetto della Fiorentina:

"Io me lo auguro per ii tifosi, la città e la società, anche gli anni difficili se si sfruttano per crescere e cambiare possono essere positivi e mi sembra che ci sia questo spirito. Lasciamo alle spalle questo anno molto negativo e prendiamo il buono ossia la capacità di mettersi in discussione e cambiare da parte della società e dunque sono ottimista".

Sullo stadio

"In passato ho usato un'espressione infelice quando ho detto che non me ne occupo più, il che non significa che non mi interessi. D'altronde qui sono eurodeputato di Firenze dove ho preso 24mila preferenze e dunque seguo da vicino la vicenda stadio e penso che la sindaca Funaro stia facendo un buon lavoro. Vedo anche città europee e Firenze può dire di avere non solo un progetto ma un cantiere con i lavori che stanno andando avanti e sono sicuro che quando si vedrà la curva Fiesole coperta comincerà a cambiare il mood. Perché è comprensibile che quando si parte e ci sono i lavori è comprensibile che ci siano critiche e scetticismo ma quando si iniziano a vedere i risultati la pazienza viene premiata ed io tifo per l'amministrazione comunale e la Fiorentina e sono sicuro che andrà tutto bene. L'accordo? Sarebbe importante e sono fiducioso che arriverà. Ma ho fatto un passo indietro per rispetto all'amministrazione e non perché non mi interessi più".