Bucchioni: "Paratici prenderà Grosso perché lo conosce bene e lo proteggerà fino in fondo"

Il pronostico di Enzo Bucchioni sul nome del probabile nuovo allenatore della Fiorentina con Fabio Grosso in pole position su Maurizio Sarri

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Su Sarri:

"La Fiorentina ha smentito un incontro con Sarri. Non è lo stile della Fiorentina negare quando c'è stato invece l'incontro".

Sul voto alla stagione di Sarri:

"7,5-8. Dobbiamo fare anche altre considerazioni. E' uan squadra che andava rivisitata ma non è stato fatto a gennaio, anzi sono stati venduti il miglior centrocampista e il centravanti. E' chiaro che debba esternare il suo malessere Sarri, per la stagione che ha vissuto. I problemi ce li hanno tante squadre, ma come fa a essere soddisfatto un tecnico andato lì con certe idee, poi non ha potuto fare mercato. Ha dato fisionomia a una squadra, identità, si è adattato. Il lavoro dell'allenatore qui si vede in maniera straordinaria. Tenere un gruppo in questa situazione è incredibile, a gennaio si poteva sfasciare tutto. E' frustrante però lavorare in questa situazione".

Sulle voci che avvicinano Italiano al Napoli:

"Sì, c'è feeling con ADL da anni. per me è pronto per questa piazza. Le difficoltà a Bologna è perché non riesce a fare quello che vorrebbe fare. Svecchiando la rosa e con giocatori freschi, con Italiano potrebbe ripartire tutto. E' uno che assomiglia a Sarri come gioco. Italiano incarna l'allenatore da Napoli".

Sulla buona riuscita dell'operazione Grosso Fiorentina:

"Se ci fosse stata la dirigenza dello scorso anno a Firenze, gli avrei detto di non andare. Paratici lo prende perché lo conosce bene e lo proteggerà fino in fondo"