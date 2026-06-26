Valcareggi approva Viery: "Mi fido di Paratici, ora servono due esterni forti per fare la differenza"

Il procuratore e tifoso viola approva il colpo brasiliano e indica le priorità: "Il mercato in uscita rischia di costare più di quello in entrata"

Furio Valcareggi accoglie con favore l'arrivo di Viery alla Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il procuratore e tifoso viola ha espresso fiducia sia nel nuovo acquisto sia nel lavoro di Fabio Paratici, indicando poi le prossime priorità del mercato gigliato.

"I brasiliani mi piacciono sempre, sono sicuro che potrà essere un profilo interessante. E poi mi fido di Paratici, se lo ha preso a certe cifre significa che lo conosce bene. Se questo è un giocatore importante, adesso ne mancano altri due e in particolare due esterni d'attacco forti che possano fare la differenza nel 4-3-3", ha dichiarato Valcareggi.

Il procuratore ha poi espresso un giudizio positivo anche sul nuovo allenatore viola: "Reputo Grosso un allenatore importante, che ha carattere e sa che cosa significa fare la gavetta. Tra i prendibili in questo momento era il migliore".

Infine, Valcareggi ha posto l'accento sulle difficoltà legate alle cessioni, ritenendo che la Fiorentina dovrà affrontare un lavoro complesso per alleggerire la rosa: "Secondo me per qualcuno bisognerà pagare per mandarlo via. Abbiamo dei calciatori che nessuno vuole e quindi bisogna agevolarne l'uscita, paradossalmente rischia di essere più costoso il mercato in uscita che quello in entrata".