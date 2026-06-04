Bucciantini su Kean e De Gea: "Prima voglio capire come intende giocare Grosso. Siamo partiti dalla fine"

Marco Bucciantini sulle possibili cessioni di De Gea e Kean. Secondo il giornalista, è necessario che esse vengano valutate con Fabio Grosso.

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini. Queste le sue parole su De Gea e Kean: "Il nodo su di loro sarebbe l'ingaggio? Se dai via De Gea devi comprare un altro portiere, i nomi che ho sentito sono tutti inferiori a lui sia nel presente che nel futuro. Se l'obiettivo è arrivare a Martinelli nel giro di dodici mesi, la logica sarebbe tenere De Gea. Su Kean invece il problema è come sta, cosa vuole fare e a quanto è possibile venderlo. E se la Fiorentina vende Kean poi deve comprare un altro centravanti e servono tantissimi soldi".

Aggiunge poi che: "Se decidono che Kean non è un giocatore affidabile sul quale costruire la Fiorentina allora devono provare a venderlo. E li partono altre domande: riesci a venderlo? A quanto lo vendi? Chi prendi al suo posto? Giochi con un attacco a tre? A due? Con un trequartista? Siamo partiti dalla fine. Io prima voglio capire chi è l'allenatore e come intende giocare".

Poi scherza, sempre sulla questione portieri: "Se l'intenzione è avere Martinelli titolare fra dodici mesi, la soluzione è tenere ancora un anno De Gea. Che senso ha comprare altri giocatori? Ce ne sono già "cinquanta", compriamone "cinquantuno", tanto..."