Bocci: "Thorstvedt? Non abbiamo un mediano ma vogliamo il quarto centrocampista incursore. Koleosho? A me piace"

Il giornalista Alessandro Bocci sul mercato della Fiorentina. Egli fa una analisi della situazione e aspetta di vedere la conferenza di Grosso.

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci. Queste le sue parole: "Non mi sono fatto grandi idee. Penso che l'idea di partenza sia buona, dare a Firenze una bella squadra, con una solidità che nella gestioni Commisso non ho mai visto. Se non stagioni fatte bene, ma non figlie di fare una squadra sul mercato. Qui mi sembra che si ragioni bene invece. Sulla squadra non mi sbilancio. Per avere un giudizio definitivo bisogna aspettare un po', perché nessuno abbiamo comprato e nessuno abbiamo venduto".

Bocci poi da una sua idea di calciomercato: "Il calciomercato è lento e lungo oggi. Non sono d'accordo. Io lo farei finire il 14 agosto e dare una settimana all'allenatore con la squadra al completo". Ma allo stesso tempo afferma: "La Fiorentina l'anno passato l'ha fatto abbastanza in fretta il mercato. L'ha dato a Pioli e si sono visti i risultati".

Sul calciomercato di quest'anno: "Vorrò capire cosa dirà Grosso. Se ha un piano A che sembrerebbe il 4-3-3. E vedere se può passare al 4-2-3-1, dove la Fiorentina ha giocatori notevoli, almeno numericamente. Possono avere (nel 4-2-3-1 ndr) una loro cittadinanza Fabbian, che non lo vedo da 4-3-3, o anche Fazzini. Si parla di Thorstvedt, non abbiamo un mediano ma abbiamo il quarto centrocampista incursore. Sono curioso di capire che idea ha Grosso".

Su Koleosho: "Io sono d'accordo se lo prendono, a me piace. Non è una scommessa e costa il giusto, se va male quei soldi li riprendi".

Sul gruppo: "I calciatori sono anche forti, che quest'anno, per motivi che non sono mai venuti fuori, hanno reso poco. Ci sono certamente dei giocatori che, bravi o no, non c'entrano col progetto tattico, come Gudmundsson. La Fiorentina fino all'arrivo di Vanoli era poco squadra, una valutazione su chi ha seminato zizania o non ha remato nella giusta direzione la farei".