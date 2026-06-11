Monti: "Basta parlare di Vanoli, è andato via. Grosso? Andiamo tutti dalla stessa parte e spingiamo su di lui"

Monti senza peli sulla lingua. Vanoli ormai è andato via, dunque il giornalista propone di spingere tutti nella stessa direzione e quindi verso Grosso.

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista Gianfranco Monti. Queste le sue parole: "Sono allibito e anche un po' stanco. Sento, leggo e vedo che si parla ancora di Vanoli. Non c'è più, è andato via. Si parla ancora tanto di Vanoli, è stato parlato bene di lui, è stato ringraziato a dovere, nessuno si è permesso di dire male di lui, però direi che si può andare avanti".

Che Grosso non fosse uno dei nomi che avrebbero scaldato la piazza si sapeva. Monti però cerca di vedere il buono: "Si può dire che sarebbe piaciuto un altro tipo di profilo. Ma se c'è lui, spingiamo su di lui. Cosa possiamo fare? Vogliamo farlo mandar via ancora prima iniziare? Remiamo tutti dalla stessa parte.