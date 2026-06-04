Cecchi: "La storia dei Commisso ricorda quella dei Cecchi Gori. La piazza di Firenze non è semplice per Joseph"

Il commento di Stefano Cecchi sulle parole di Joseph Commisso come chiosa finale sulla stagione della Fiorentina

Ancora Stefano Cecchi protagonista al Pentasport di Radio Bruno con un commento sulle dichiarazioni di Joseph Commisso.



Ecco le parole del noto giornalista de La Nazione sulle parole del Presidente della Fiorentina:

"Il concetto di fondo è condivisibile fino a un certo punto: i giovani sono fondamentali, ma non si può costruire una squadra competitiva affidandosi esclusivamente a loro. La sua vicenda personale mi ricorda in parte quella della famiglia Cecchi Gori, con un imprenditore che lascia in eredità la Fiorentina al figlio. Naturalmente non conosco il reale peso economico di Joseph Commisso, ma mi auguro che possa contare su collaboratori competenti e su una struttura dirigenziale solida, perché a una certa età guidare una realtà complessa come la Fiorentina non è semplice. Inoltre, il suo discorso sembra valorizzare maggiormente Paratici rispetto a Ferrari, ed è comprensibile."