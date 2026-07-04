Taibi: "Mi meraviglio di chi mette in discussione De Gea. Fossi nella Fiorentina me lo terrei stretto"

Le parole dell'ex portiere Massimo Taibi attuale Ds della Pistoiese sul rendimento del capitano della Fiorentina

Durante il palinsesto di "Viola weekend" è intervenuto l'ex portiere di serie A e del Manchester United, Massimo Taibi.

L'attuale DS della Pistoiese ha parlato del portiere viola ai microfoni di Radio Firenze Viola:



"Mettere in discussione De Gea, da ex-portiere, credo che sia un errore, perché De Gea complessivamente ha fatto anni importanti a Firenze. L'anno scorso è vero che non si è ripetuto come il primo, ma è anche vero che in momenti importanti lui c'è sempre stato. Al netto degli errori De Gea è stato uno dei più positivi dell'anno scorso della Fiorentina. Ha reagito bene, ha trascinato la squadra con delle buone prestazioni. Poi se l'hanno cercato in tante società è perché evidentemente lo vedono come un portiere forte".

Su una sua conferma tra i pali della Fiorentina:

"Mi meraviglierei se qualcuno mettesse in dubbio De Gea. Con tutto il rispetto per Firenze, che è una grande piazza, De Gea è seguito da molte squadre importanti d'Europa. Si era parlato anche della Juventus. Io fossi la Fiorentina me lo terrei stretta, poi magari hanno qualcosa di meglio per le mani che noi non sappiamo, oppure vogliono rilanciare Martinelli di cui si parla da tanti anni".